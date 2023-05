Flamengo x Ñublense hoje; veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Libertadores

Flamengo e Ñublense se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 21h30, no estádio Municipal de Concepción, no Chile. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Após vitória sofrida no Brasileirão contra um Corinthians em crise, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Segundo colocado do grupo, com uma vitória, um empate e uma derrota, o clube carioca quer a vitória para desembolar a classificação e encaminhar a vaga nas oitavas. No jogo do Maracanã, o rubro-negro venceu o Ñublense por 2 a 0.

Arrascaeta e Léo Pereira eram dúvidas, mas viajaram com a equipe. Sampaoli deve divulgar horas antes da partida se a dupla começa a partida no time titular.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Ñublense

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Flamengo e Ñublense terá transmissão na TV Globo e Paramount+.

Como assistir o jogo Flamengo x Ñublense online e de graça?

Você pode assistir a partida online e de graça pelo Globoplay no sinal gratuito da TV Globo.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

27/05 - Flamengo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro

