Palmeiras bate 1 milhão de torcedores no Allianz e pode chegar a R$ 100 milhões em bilheteria no ano

Nesta sexta-feira, contra o Goiás, o Palmeiras pode se aproximar de mais uma marca milionária na temporada. Além de ter ultrapassado 1 milhão de torcedores em casa recentemente, o alviverde está no ritmo para superar os R$ 100 milhões de arrecadação em bilheteria no Allianz Parque este ano.

Em 27 jogos disputados sob seu domínio até o momento, a equipe, além de ultrapassar a marca de 1 milhão de torcedores em sua arena, também já passou dos R$ 75 milhões em arrecadação anual e fatura quase R$ 3 milhões por partida em média. A título de comparação, essa é a terceira vez que o Palmeiras extrapola a barreira de 1 milhão de espectadores em sua casa, mas em 2023 precisou de cinco jogos a menos do que o ano passado.

Com uma média de público superior a 37 mil torcedores por jogo, melhor índice da história do Allianz Parque, o Palmeiras apresenta uma alta presença de sócios-torcedores em seus jogos. Atualmente, o clube é o primeiro no ranking do país, com cerca de 182 mil inscritos na plataforma. Além disso, todos os recordes no estádio foram quebrados no ano passado, e em 2023, a expectativa é que os números superem os de 2022. São dados expressivos em eventos, espectadores em geral, vendas de camarotes, lounges e cadeiras, e presença no Tour (que chegou a ter 15 mil visitantes em agosto).

“O grande desafio do Allianz Parque é conseguir se superar ano após ano, melhorando em experiência, oferta de produtos e serviços, utilização da arena e em eficiência de operação. Estamos muito felizes de ter mais um ano consecutivo quebrando todos os recordes e ver o reconhecimento do público e do mercado pelo trabalho que está sendo feito. Esperamos poder contribuir ainda muito com a história do Palmeiras, com o torcedor e com a indústria do entretenimento como um todo", analisa Cláudio Macedo, CEO da WTorre Entretenimento.

O bom momento influencia diretamente na adesão de sócios ao programa, porém não é a única razão. Henrique Borges, CEO da Young Sports, empresa especialista em programas de sócios-torcedores no Brasil, acredita que os clubes precisam explorar as relações com seus torcedores que vão além do resultado no campo.

“A sazonalidade no gramado impacta no sócio-torcedor e para fugir disso é necessário entregar uma série de benefícios que extrapolam os resultados de campo. Os clubes precisam se aproximar mais dos patrocinadores e ter mais compromisso com as entregas. A partir daí, será possível entregar ao torcedor experiências e benefícios além do campo, que ele só vai ter direito se for sócio. São estratégias que entram mais na parte comercial, diminuindo um pouco a influência dos resultados esportivos”, afirma Henrique.

Ativações como segredo do sucesso

O Allianz Parque coloca à disposição dos seus frequentadores espaços e ativações que tornam a ida do torcedor ao estádio mais completa e os fazem querer voltar. Nos corredores do gol Sul, por exemplo, a Gourmet Sports Hospitality, empresa de catering responsável pela operação de alimentos e bebidas no Allianz Parque, instalou uma parrilla, espécie de churrasqueira popular na Argentina e Uruguai, para assar hambúrgueres para os palmeirenses.

Além disso, a companhia também possui outros três estabelecimentos no ramo alimentício, os restaurantes Nagairo, Braza e La Copa. A GSH, prestigiada pelo ídolo do Palmeiras Ademir da Guia, também proporciona o encontro entre torcedores alviverdes e o ex-atleta.

“Hoje, os estádios possuem capacidade de receber espaços temáticos, graças às mudanças no comportamento das instituições. Com as mudanças, os torcedores têm uma experiência completa ao acompanhar uma partida, com acesso a comodidade, gastronomia e segurança, fatores que agregam ainda mais o espetáculo esportivo”, comenta Mark Zammit, CEO da GSH.

Camarotes funcionais

Outro método para atrair os torcedores ao estádio é a presença de camarotes multifuncionais. Um exemplo é o Fanzone, espaço gerido pela Soccer Hospitality, com capacidade para 500 pessoas, que conta com diferentes exibições, como bandas, DJs, buffet e serviço de bebidas, barbearia, espaço make up, videogames e até estúdio de tatuagem.

“Nosso foco é proporcionar uma experiência única aos torcedores, com vários atrativos que ultrapassam os eventos do campo. Nosso objetivo é que os clientes vivam a partida do seu time com todo o conforto e que queiram voltar ao camarote em outras oportunidades”, relata Leonardo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Espaço infantil

As crianças também são parte dessa estratégia. Para o público infantil, existem ativações na Arena com a presença da Companhia do Tomate, empresa com mais de 25 anos de experiência na organização de festas de aniversário e eventos infantis e que realiza ações em dias de jogos no Allianz Parque.

“Proporcionamos a oportunidade para as crianças realizarem festas de aniversário dentro do gramado. É uma experiência marcante para o público infantil. Durante a realização dos eventos, desenvolvemos uma estrutura desmontável para conseguir realizar o evento dentro do Allianz Parque”, comenta Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate.

Além de atrair o público geral, as empresas também exploram o mundo dos influenciadores. O Galera.bet, plataforma de apostas esportivas e patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro, disponibiliza ingressos em camarotes corporativos no Allianz, e passou a promover ações com criadores digitais para assistirem às partidas no espaço.

“As ações são uma forma de aproximar o meio digital do futebol, além de reconhecer o trabalho dessas pessoas. Em algumas partidas, selecionamos algumas personalidades para conhecer nosso trabalho nas arenas e participar das ativações, gerando uma interação importante com o público”, pontua Marcos Sabiá, CEO da companhia.

