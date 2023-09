Conmebol deve levar final da Sul-Americana para Punta Del Leste no Uruguai; entenda

A final da Copa Sul-Americana, que acontecerá no dia 28 de outubro, poderá ter outro destino. Inicialmente marcada para acontecer no estádio Centenario em Montevidéu (Uruguai), a Conmebol estuda a possibilidade de migrar para Punta del Leste, local há 140 km da capital uruguaia.

Segundo informações do rádio Itatiaia, o impasse sobre o local da decisão foi tema do debate do conselho da Conmebol na tarde e noite de quinta-feira. A entidade alega que o Centenário, com capacidade para 60 mil pessoas, é considerado muito grande e portanto teria muitos assentos vazios.

Essa possibilidade poderia resultar em prejuízo financeiro, além de menor visibilidade aos patrocinadores. Mesmo com a chance do Corinthians se classificar e levar grande parte de seus torcedores, a entidade ainda vê como um risco.

O estádio utilizado em Punta Del Leste seria o Domingo Burgueño, com capacidade para 25 mil pessoas e que pertence ao clube Deportivo Maldonado. As informações é que não houve um consenso geral a respeito do estádio e a decisão será tomada nesta sexta-feira.

Quando será a final da Copa Sul-Americana?

A final está marcada para dia 28 de outubro. Corinthians, Fortaleza, Defensia Y Justicia e LDU disputam uma vaga na grande final. O Fortaleza recebe o Corinthians no Castelão na terça-feira, 26, enquanto o LDU enfrenta o Defensia no Equador, dia 27 de setembro.

Quando o Corinthians vai jogar na Sul-Americana?

Os Corinthians enfrenta o Fortaleza no Castelão no dia 26 de setembro.

Datas da Semifinal da Sul-Americana 2023

Jogos de ida: semana do dia 26 de setembro

semana do dia 26 de setembro Jogos de volta: semana do dia 4 de outubro

Veja os jogos da Sul-Americana 2023

Fortaleza x Corinthians

LDU x Defensia y Justicia

