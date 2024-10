Outubro Rosa movimenta ações de clubes pelo Brasil

A responsabilidade social é um tema que ganhou aderência dos principais clubes do Brasil nos últimos anos. Pautas que antes não recebiam a devida atenção do marketing dos times, a exemplo do “Setembro Amarelo” e “Dia do Orgulho”, na era das redes sociais ganham força e já fazem parte do calendário oficial, com direito a ações e campanhas amplamente divulgadas, como no Outubro Rosa.

Criada no início dos anos 2000 para conscientizar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama/colo do útero, a campanha foi endossada pelos principais clubes do país. A camisa cor de rosa em alusão à iniciativa esteve presente em times de diversas regiões do Brasil, como Fortaleza e Coritiba. No time paranaense, ingressos serão distribuídos para a Associação das Amigas da Mama (AAMA) e haverá doação de camisas autografadas para o instituto angariar fundos e ajudar nos custos do projeto.

"O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum em mulheres no mundo e no Brasil é a principal causa de morte por câncer entre elas. Vestir a camisa e contribuir para a conscientização do tema mostra a importância que o clube vem dando para causas tão importantes para a sociedade", aponta Renato Kobbi, Diretor Comercial e de Negócios do Coritiba.

No Fortaleza, a cada camisa vendida, um percentual será revertido para entidades sociais que trabalham com a causa. Outra ação da equipe foi entrar em campo, na partida contra o Palmeiras, no último sábado (26), com uniforme sem o tradicional escudo do time. Ele foi substituído por uma costura em alusão a mastectomia, cirurgia feita por grande parte das mulheres que têm câncer de mama. O Tricolor do Pici ainda realizou palestras para funcionárias e usou bandeirinhas temáticas na Arena Castelão.

“É fundamental para o Fortaleza trazer atenção a causas como o Outubro Rosa. Temos uma torcida gigante, que não teria esse tamanho se não fosse pelas mulheres. Por isso, é nosso objetivo conscientizar nossas torcedoras e carregar a mensagem da campanha para o maior números de pessoas possíveis”, destaca Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Clubes como Sport, Guarani e Botafogo-SP ofereceram exames gratuitos de mamografias para suas torcedoras e palestras inclusivas sobre o tema, atuando diretamente com o público alvo da campanha. O Avaí realizou diversas ações durante todo o mês de outubro em parceria com a AMUCC (Associação Brasileira dos Portadores de Câncer).

“É uma oportunidade valiosa para conscientizarmos sobre a prevenção do câncer de mama e promovermos a saúde da mulher. A nossa ação é uma forma de unirmos forças e incentivarmos o autocuidado. Vamos mostrar que o Sport não é apenas um clube de futebol, mas uma comunidade que se preocupa e apoia a saúde e o bem-estar de todos”, aponta Marcella Malta, gerente de marketing do Sport.

Já o Goiás usou a criatividade na partida contra o Amazonas, válida pela 18ª rodada da Série B. Durante o jogo, um ponto rosa apareceu no telão do estádio da Serrinha e, conforme o tempo de jogo passava, esse ponto, antes quase imperceptível, foi crescendo e tomando conta da imagem, em uma analogia ao nódulo que é característico no câncer de mama. A ação seguiu o mote de "Não ignore os sinais", para incentivar a busca do diagnóstico precoce.

"O futebol é uma excelente ferramenta para promover a conscientização. Queríamos abordar o Outubro Rosa de uma forma diferente, marcante, que realmente chamasse a atenção dos torcedores. Por isso pensamos em um conjunto de ações que trouxessem impacto e também informações, com objetivo de conscientizar as pessoas sobre um tema delicado, mas extremamente necessário", explica Jessica Rezende, diretora de marketing do Goiás.

Em meio a isso, o câncer de mama é o tipo mais incidente de tumor entre as mulheres brasileiras. Sabe-se que a detecção precoce da doença, por meio de autoexames, de mamografia e por check-ups anuais, é imprescindível para um tratamento eficiente. Historicamente marginalizadas pela sociedade, acompanhantes sexuais se atentam aos cuidados com a saúde.

De acordo com um levantamento exclusivo realizado pela Fatal Model, maior plataforma de anúncio de acompanhantes no Brasil, e patrocinador de Ponte Preta, Vitória, Vila Nova, Paysandu e Amazonas, 44% das profissionais realizam exames preventivos a cada seis meses. Embora 99% considerem importante a realização de consultas preventivas regulares, 18% nunca fizeram nenhum tipo de exame.

“É essencial estarmos atentas aos sinais que nosso organismo nos dá. A prevenção de doenças, como o câncer de mama, deve ser uma prioridade em nossas vidas. Cuidar de nossa saúde é um ato de amor próprio”, afirma Nina Sag, pós-graduanda em Sexologia e diretora de comunicação da Fatal Model.

Há, no entanto, muita desinformação veiculada acerca do tema, o que afasta mulheres de um diagnóstico precoce e as posiciona em um cenário ainda mais nebuloso e preocupante, devido ao aumento de casos de câncer de mama em mulheres abaixo dos 40 anos.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 4% dos casos de câncer de mama ocorrem em mulheres com essa faixa-etária. Além disso, de acordo com o Panorama do Câncer de Mama, entre o período de 2015 a 2022, foram registrados 117.984 novos casos de câncer de mama entre pessoas de 30 a 49 anos.

“A detecção precoce e a informação adequada podem fazer uma grande diferença no tratamento e na recuperação. A alta prevalência do câncer de mama ressalta a importância de campanhas de conscientização e exames regulares. O diálogo aberto, o cuidado das mulheres em se tocar e observar alterações em sua mama são pontos que ajudam a salvar vidas”, destaca Dra Flávia Magalhães, médica formada pela UFMG e com mais de 15 anos de experiência na área da saúde.