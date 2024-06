Onde vai ser a final da Libertadores 2024?

A Copa CONMEBOL Libertadores 2024 definiu o caminho dos seus 16 times para a decisão em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. A entidade máxima do futebol sul-americano sorteou os confrontos de oitavas de final e o chaveamento até a partida na capital argentina.

Em qual estádio será a decisão da Libertadores?

A CONMEBOL, entidade organizadora do torneio, ainda não oficializou qual estádio receberá a grande final. As principais opções são o Monumental de Núñez, casa do River Plate, e o La Bombonera, casa do Boca Juniors.

A decisão final sobre o local da partida será tomada pela CONMEBOL em conjunto com as autoridades argentinas, levando em consideração diversos fatores, como capacidade dos estádios, infraestrutura, segurança e logística.

Desde a adoção do novo formato, a final da Libertadores já viajou por diferentes países, lotando estádios em Lima (Peru), Montevidéu (Uruguai), Guayaquil (Equador) e Rio de Janeiro (Brasil) em duas ocasiões. Agora, a Argentina se junta a essa lista ilustre, recebendo a grande decisão em sua casa.

A escolha de Buenos Aires como palco da final é um reconhecimento da paixão e da rica história do futebol argentino. A cidade já foi palco de diversos momentos marcantes da Libertadores, e promete proporcionar um ambiente eletrizante para a grande decisão.

Qual será o horário da decisão?

No dia 30 de novembro (sábado), os times finalistas deverão entrar em campo por volta das 17h (horário de Brasília). Nos últimos anos, a decisão aconteceu no horário citado. A ideia da CONMEBOL é atingir todos os lugares do planeta com a decisão da competição continental.

Clássicos nacionais em evidência

Palmeiras x Botafogo: O vencedor desse clássico brasileiro poderá ter pela frente o São Paulo nas quartas de final, caso o Tricolor se classifique contra o Nacional-URU.

Flamengo x Grêmio: Se o Flamengo superar o Bolívar, poderá enfrentar o Grêmio nas quartas, caso o time gaúcho avance como primeiro colocado do Grupo C.

Fluminense x Grêmio: O Fluminense também pode ter um clássico nacional pela frente nas quartas. Se o Grêmio se classificar em segundo no Grupo C, o encontro com o Fluminense é possível.

Grêmio ou Fluminense x Atlético-MG: Caso o Grêmio avance em segundo no grupo C, o vencedor do confronto poderá enfrentar o Atlético-MG, caso o time de BH também avance.

Confira todos os confrontos das oitavas de final (os times do lado direito decidem o confronto em casa):

San Lorenzo (ARG) x Atlético-MG (BRA) Nacional (URU) x São Paulo (BRA) Flamengo (BRA) x Bolívar (BOL) Colo-Colo (CHI) x Junior Barranquilla (COL) Talleres (ARG) x River Plate (ARG) Peñarol (URU) x 1º Grupo C* Botafogo (BRA) x Palmeiras (BRA) 2º Grupo C* x Fluminense (BRA)

*The Strongest será primeiro ou segundo do grupo C. Grêmio e Huachipato (Chile) definem o outro classificado do grupo.

Premiação atraente

O campeão da Libertadores 2024 receberá até US$ 33,05 milhões (R$ 166,2 milhões), um valor cinco milhões de dólares superior ao do vencedor da edição de 2023. A premiação foi aumentada no valor destinado ao campeão da final, passando de US$ 18 milhões para US$ 23 milhões.

Sul-Americana: Assunção recebe decisão

No dia 23 de novembro, uma semana antes da final da Libertadores, a Assunção, capital do Paraguai, será o palco da final da Copa Sul-Americana. O Estádio Defensores del Chaco e o Estádio La Nueva Olla, casa do Cerro Porteño, são os candidatos a receber a grande partida.

A CONMEBOL ainda não oficializou qual estádio será escolhido, mas a expectativa é grande para a final da Sul-Americana, que promete ser uma grande festa do futebol sul-americano.