Onde assistir o jogo do Flamengo x São Paulo hoje, domingo, 13, pelo Brasileirão; veja horário

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, 13, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão série A.

O Flamengo deve partir para cima do São Paulo em busca de vingança. Isso porque o Tricolor paulista avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana após derrotar o San Lorenzo por 2 a 0, enquanto o rubro-negro perdeu para o Olimpia, por 3 a 1.

A vitória dos paulistas é importante para o clube. Na próxima semana, o time de Dorival Júnior enfrenta o Corinthians pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil - e está em desvantagem. Com o time motivado, o tricolor pode finalmente ficar mais próximo da vitória no campeonato.

Escalação do São Paulo

A possível escalação do São Paulo deve trazer Rafael, Raí Ramos, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista; Luan, Talles Costa, Nestor, Michel Araújo, Luciano e Calleri.

Escalação do Flamengo

Já o Flamengo deve entrar em campo com a escalação de Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas (ou Filipe Luís); Thiago Maia, Victor Hugo (ou Everton Ribeiro), Gerson; Éverton Cebolinha (ou Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro (ou Gabigol)

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x São Paulo hoje pelo Brasileirão série A

O jogo deste domingo, às 18h30 entre Flamengo e São Paulo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Flamengo x São Paulo online?

A partida será transmitida pelo Premiere através da Amazon Prime.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?

16/08 - Flamengo x Grêmio - Copa do Brasil - Semifinal jogo 2

20/08 - Coritiba x Flamengo - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do São Paulo?