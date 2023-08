Onde assistir o jogo do Fortaleza x Santos hoje, domingo, 13, pelo Brasileirão; veja horário

Fortaleza e Santos se enfrentam neste domingo, 13, às 18h30, no estádio do Arena Castelão, em Fortaleza. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão série A.

O Santos deve fazer uma partida majoritariamente marcada pelo desespero para sair da zona de rebaixamento. O Peixe hoje está na 17ª posição da tabela com apenas 18 pontos após um série de duas derrotas e dois empates nos últimos jogos.

Por outro lado o time da casa, Fortaleza, também não está na melhor das fases. O Leão está na 13ª posição com 23 pontos após quatro derrotas seguidas. Ambos os times estão com a moral abalada por conta de suas últimas partidas e devem dar tudo de si para superar a maré de má sorte.

Escalação do Santos

A possível escalação do Santos deve trazer Vladimir; Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex (ou Joaquim), Dodô, Rodrigo Fernández, Dodi, Nonato, Jean Lucas, Soteldo e Julio Furch.

Escalação do Fortaleza

Já o Fortaleza deve entrar em campo com a escalação de João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, José Welison, Pedro Augusto, Machuca, Calebe e Thiago Galhardo

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fortaleza x Santos hoje pelo Brasileirão série A

O jogo deste domingo, às 18h30 entre Fortaleza e Santos terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Fortaleza x Santos online?

A partida será transmitida pelo Premiere através da Amazon Prime.

Quais são os próximos jogos do Fortaleza?

21/08 - Internacional x Fortaleza - Brasileirão série A

31/08 - Fortaleza x América-MG - Copa Sul-Americana - Quartas de final jogo 2

Quais são os próximos jogos do Santos?