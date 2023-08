Onde assistir Corinthians x Goiás hoje, sábado, 26, pelo Brasileirão Série A; veja horário

Corinthians e o Goiás se enfrentam neste sábado, 26, às 21h, no NeoQuímica Arena, em Itaquera, São Paulo. A partida é válida pelo Brasileirão Série A.

Os clubes vão disputar na vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a pressão é grande para os dois diante da ameaça de rebaixamento.

O Timão vem apresentando bons resultados em ataque e defesa, especialmente após sua vitória sobre o Estudiantes pela Sul-Americana.

Embora seu elenco entre em campo com garra, o Corinthians deve adotar cautela em relação ao rival deste sábado, levando em conta sua derrota de 3 a 1 para o Goiás, no primeiro turno do campeonato, em Goiânia.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Goiás do Brasileirão Série A hoje

O jogo deste sábado às 21h entre Corinthians x Goiás terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?