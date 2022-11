Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, terça-feira, 8; veja horário

São Paulo recebe o Internacional neste terça-feira, 8, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.

Ainda lutando por uma vaga na Libertadores, o São Paulo entra em campo tentando retomar o caminho da vitória. A equipe perdeu para o Fluminense na última rodada e busca vencer para assumir o G7 da competição.

Já o Internacional joga as últimas duas partidas para cumprir tabela. Já classificado para a fase de grupos da Libertadores e sem chances de conquistar o Brasileiro, o Colorado enfrentará o São Paulo fora de casa e depois, na última rodada, o campeão Palmeiras em casa, com a meta de terminar o campeonato na 2ª posição para receber uma premiação melhor.

Escalação do São Paulo hoje

Felipe Alves, Rafinha, Luizão (Diego Costa), Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Igor Gomes; Luciano e Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo



O jogo desta terça-feira às 21h30 entre São Paulo x Internacional terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Próximos jogos do São Paulo

13/11 - Goiás x São Paulo - Brasileirão]

