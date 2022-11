Acompanhe ao vivo a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022

A seleção brasileira será convocada para a Copa do Mundo 2022 nesta segunda-feira, 7. O técnico Tite anuncia a lista dos 26 jogadores no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às 13h.

Foram 87 jogadores convocados no ciclo da Copa do Mundo do Catar e 122 desde que o técnico assumiu a seleção.

Assista à convocação da seleção para Copa do Mundo ao vivo

Calendário da seleção brasileira para a Copa do Mundo

11 de novembro - Apresentação da seleção na Itália

19 de novembro - viagem para Doha, no Catar

20 a 23 de novembro - Treinos em Doha

24 de novembro - Estreia do Brasil contra a Sérvia

27 de novembro - 2ª rodada contra Suíça

30 de novembro - 3ª rodada contra Camarões

Qual o grupo do Brasil na Copa do Mundo do Catar?

Grupo G

BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e os EUA enfrentam o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

