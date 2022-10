Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje, sábado, 22; veja horário

Palmeiras recebe o Avaí neste sábado, 22, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.

O Verdão quer reencontrar o caminho da vitória contra o Avaí para seguir no caminho do título brasileiro. O alviverde paulista empatou as duas últimas partidas e viu a vantagem de 12 pontos cair para oito pontos.

O time paulista tem 68 pontos, com 19 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas. Para a partida, Abel Ferreira deve mandar a campo seus principais jogadores.

Para o Avaí, o "título" será conseguir escapar da zona de rebaixamento. O time catarinense está na 19ª posição com 28 pontos e não vence há cinco partidas. O triunfo na casa palmeirense não fará com que o clube deixe a zona de perigo, mas dará um novo fôlego para o Leão.

Escalação do Palmeiras hoje

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Palmeiras



O jogo deste sábado às 21h30 entre Palmeiras x Avaí terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.



Próximos jogos do Palmeiras

25/10 - Athletico-PR x Palmeiras

02/11 - Palmeiras x Fortaleza

