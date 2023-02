Onde assistir ao vivo o jogo Botafogo x Flamengo hoje, sábado, 25; veja horário

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado, 25, às 18h00, no Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pela décima nona rodada do Campeonato Carioca.

Após derrota em jogo de ida da Recopa Sul-americana, o Flamengo agora retoma as atenções a competição estadual. A equipe é lider do Carioca com 20 pontos, quatro a mais que o próprio Botafogo com 16.

Para o confronto, o técnico Vitor Pereira ainda não conta com Felipe Luiz, Vitor Hugo e Bruno Henrique lesionados, além de Gerson e Léo Pereira que estão se recuperando.

Já o Botafogo, que perdeu para o Vasco no último jogo, quer diante do Flamengo se reabilitar na competição. O técnico Luiz Castro ainda não conta com Gatito Fernandez, que se recupera de lesão.

No histórico do confronto, a vantagem é flamenguista. Em 343 jogos, foram 126 vitórias, contra 109 do Estrela Solitária.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Flamengo hoje



O jogo deste sábado às 18h entre Botafogo x Flamengo terá transmissão ao vivo no Caze TV (YouTube) e Casimito (Twitch).

Onde assistir o jogo do Botafogo x Flamengo online hoje?

