Onde assistir ao vivo o jogo Real Madrid x Atlético de Madrid hoje, sábado, 25; veja horário

Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado, 25, às 14h30, no estádio Santiago Bernabéu em Madrid. A partida é válida pelas vigésima segunda rodada do Campeonato Espanhol

Após golear o Liverpool pelo jogo de ida da Champions League, o Real Madrid agora retoma suas atenções em busca de alcançar o líder Barcelona. A equipe é segunda colocada com 51 pontos, 8 a menos que os culés.

O técnico Carlo Ancelotti não conta com Rodrygo e Alaba, ambos lesionados na partida do meio de semana.

Do outro lado o Atlético de Madrid, que venceu o Athletic de Bilbao na última rodada, busca sua terceira vitória consecutiva. A equipe é quarta colocada e precisa vencer para continuar assegurando a vaga para Champions na próxima temporada.

No histórico entre as equipes, a vantagem é dos Merengues. Em 231 jogos, foram 116 vitórias, contra 57 do Colchoneros. As equipes já se enfrentaram em duas finais de Champions League, no qual o Real saiu vitorioso em ambos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Atlético de Madrid hoje

O jogo deste sábado às 14h30 entre Real Madrid x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

