Brasil nas Olimpíadas 2024: veja a programação de hoje, quinta-feira, 01 de agosto

As Olimpíadas de Paris 2024 continuam a todo vapor, e hoje atletas brasileiros competem em diversas modalidades. O destaque vai para as finais na marcha atlética, além das participações em judô, canoagem slalom e vôlei de praia.

Veja como assistir ao Brasil nas Olimpíadas 2024:

Brasileiros que competem nas Olimpíadas hoje, quinta-feira, 01 de agosto

Atletismo - Marcha Atlética 20km (masculino) - Final: 02:30 - Matheus Corrêa e Caio Bonfim

02:30 - Matheus Corrêa e Caio Bonfim Atletismo - Marcha Atlética 20km (feminino) - Final: 04:20 - Érica de Sena e Viviane Lyra

04:20 - Érica de Sena e Viviane Lyra Handebol (feminino) - Primeira fase: 04:00 - Holanda vs. Brasil

04:00 - Holanda vs. Brasil Judô (masculino) - Até 100kg - Primeira rodada: 05:30 - Leonardo Gonçalves vs. Dzhalar Kostoev

05:30 - Leonardo Gonçalves vs. Dzhalar Kostoev Judô (feminino) - Até 78kg - Primeira rodada: 05:50 - Mayra Aguiar vs. Alice Bellandi

05:50 - Mayra Aguiar vs. Alice Bellandi Vela - IQFoil (masculino) - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª regatas: 07:00 - Mateus Isaac

07:00 - Mateus Isaac Vela - IQFoil (masculino) - 17ª e 18ª regatas: 07:00 - Mateus Isaac

07:00 - Mateus Isaac Vela - IQFoil (masculino) - Maratona: 07:00 - Mateus Isaac

07:00 - Mateus Isaac Vela - ILCA 6 (feminino) - 1ª e 2ª regatas: 07:00 - Gabriella Kidd

07:00 - Gabriella Kidd Vela - ILCA 7 (masculino) - 1ª e 2ª regatas: 07:00 - Bruno Fontes

07:00 - Bruno Fontes Boxe (feminino) - Peso Mosca - Oitavas de final: 10:30 - Nazym Kyzaibay vs. Caroline Almeida

10:30 - Nazym Kyzaibay vs. Caroline Almeida Boxe (feminino) - Peso Meio-Médio - Quartas de final: 11:34 - Bárbara dos Santos vs. Chen Nien-Chin

11:34 - Bárbara dos Santos vs. Chen Nien-Chin Canoagem Slalom (masculino) - Semifinal - K1: 10:30 - Pepê Gonçalves

10:30 - Pepê Gonçalves Vôlei de praia (masculino) - Primeira fase (duplas): 10:00 - André/George vs. Partain/Benesh (EUA)

10:00 - André/George vs. Partain/Benesh (EUA) Natação (masculino) - Classificatórias - 50m Livre: 06:16 - Guilherme Caribe

06:16 - Guilherme Caribe Natação (feminino) - Classificatórias - 4x200m Livre: 06:56 - Brasil

06:56 - Brasil Ginástica Artística (feminino) - Final - Individual Geral: 13:15 - Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

13:15 - Rebeca Andrade e Flávia Saraiva Surfe (masculino) - Quartas de final: 15:12 - Gabriel Medina e João Chianca (A CONFIRMAR)

15:12 - Gabriel Medina e João Chianca (A CONFIRMAR) Vôlei (feminino) - Primeira fase: 08:00 - Brasil vs. Japão

08:00 - Brasil vs. Japão Vôlei de praia (feminino) - Primeira fase (duplas): 15:00 - Ana Patrícia/Duda vs. Gottardi/Menegatti (Itália)

15:00 - Ana Patrícia/Duda vs. Gottardi/Menegatti (Itália) Boxe (masculino) - Peso Meio-Pesado - Quartas de final: 16:52 - Lazizbek Mullajonov vs. Keno Machado

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

