Justin Bieber ainda está proibido de comprar Ferrari? Entenda o motivo da medida rígida da montadora

A Ferrari emitiu uma proibição ao cantor Justin Bieber, impedindo-o de comprar novos carros da marca por tempo indeterminado. A medida foi tomada devido ao suposto desrespeito do artista aos códigos de conduta estabelecidos pela montadora de automóveis de luxo.

A punição se baseia em um incidente ocorrido em 2016, quando Bieber personalizou seu Ferrari 458 Italia com modificações feitas pela conhecida empresa de customização de veículos, Western Coast Customs. As alterações incluíram: uma nova pintura azul, um sistema de som potente e um "body kit" da marca Liberty Walk. Além disso, na mesma época, o cantor foi detido por dirigir o carro sem possuir habilitação.

De acordo com as regras estabelecidas pela Ferrari para os proprietários de seus veículos, qualquer modificação visual deve ser realizada por empresas licenciadas pela própria marca. No entanto, Bieber ignorou as normas e, posteriormente, exibiu nas redes sociais as mudanças feitas em seu carro.

Em 2017, Bieber decidiu leiloar o Ferrari 458 Italia, faturando uma quantia significativa com a venda. No entanto, a Ferrari não permite esse tipo de negociação, o que resultou na inclusão do cantor em uma lista de pessoas banidas pela grife italiana.

Justin Bieber pintou sua Ferrari 458 Italia e fez outras alterações em seu interior

Quais famosos já foram punidos pela Ferrari?

Além de Bieber, outros outras celebridades norte-americanas, como o ator Nicolas Cage, o boxeador Floyd Mayweather, a socialite Kim Kardashian e o rapper 50 Cent, também foram banidos pela Ferrari por violações semelhantes aos códigos de conduta da marca.

Por outro lado, o caso de Cage é um dos mais emblemáticos. O renomado ator de Hollywood foi alvo de uma proibição pela Ferrari devido a um comportamento semelhante ao de Justin Bieber. Entre as décadas de 1980 e 1990, Cage utilizou parte de sua fortuna para construir uma extensa coleção de carros, que incluía a aquisição de um Ferrari Enzo por US$ 1 milhão em 2003.

Entretanto, em 2009, Cage enfrentou sérios problemas financeiros e foi obrigado a vender todas as suas propriedades e carros para evitar a falência iminente. Nesse processo, suas Ferraris premiadas também foram leiloadas. Como resultado desses acontecimentos, a Ferrari decidiu proibir o ator de adquirir novos carros da marca.

A montadora adotou essa medida em razão da violação dos padrões de conduta estabelecidos pela marca, relacionados à venda de seus veículos de forma não autorizada e ao descumprimento das diretrizes da Ferrari em relação aos proprietários de seus automóveis.