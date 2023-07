Messi no Inter Miami: quem são os cantores cotados para apresentação do craque argentino

O Inter Miami tenta contratar Shakira, Bad Bunny e Maluma para a apresentação de Lionel Messi no estádio DRV PNK, que deve ocorrer no próximo domingo, 16. O evento, chamado de "The Unveil" (A Revelação), incluirá shows emocionantes, palestras em campo e muito mais, disse a franquia num comunicado de imprensa também distribuído pela MLS sem citar Messi nem os artistas.

De acordo com o jornalista Franco Panizo, os artistas latinos estão sendo cotados para cantar no evento. Messi e Gerard Piqué, ex-marido de Shakira, jogaram juntos no Barcelona durante 13 anos. A artista colombiana se mudou com os filhos para a cidade americana depois da separação.

O jornalista também publicou imagens de funcionários arrumando a loja do Inter Miami após o recebimento das camisas do clube com o nome de Lionel Messi nas costas.

Messi chegou nesta terça-feira a Miami para se apresentar ao seu novo clube. A estreia do craque, em si, deve ocorrer apenas no dia 21, na partida na Copa das Ligas (uma nova competição envolvendo todos os times da MLS e da Liga MX do México) contra o Cruz Azul.

Em entrevista ao jornal "El País", um dos proprietários do clube revelou detalhes da negociação pelo craque argentino. Jorge Mas revelou que a diretoria começou a pensar em como viabilizar a transferência do astro em 2019, num esforço que, segundo ele, "pode transformar a MLS em uma das três maiores ligas de futebol do mundo". As conversas se intensificaram há um ano e meio.

Jorge Mas disse que se reuniu "muitas vezes" com o pai e empresário de Messi. Houve conversas em Barcelona, Miami, Rosário e Doha. Enquanto isso, David Beckham falava diretamente com o jogador, mas sobre temas do futebol, para que o atleta "não se sentisse pressionado".

Mas também confirmou quanto Lionel Messi ganhará para atuar no Inter Miami: "entre 50 e 60 milhões anuais". Na conversão de dólares para reais, isso significa uma remuneração entre R$ 240 milhões e R$ 289 milhões por temporada.

A oferta ainda é acrescida da promessa de uma participação no clube após a aposentadoria. Atualmente, Mas divide o Inter Miami com o irmão e o ex-jogador David Beckham. Parte dos valores envolvidos na transmissão global das partidas, cujos direitos são da AppleTV, e da venda de camisas do Inter Miami pela Adidas também irá para o bolso do craque argentino.