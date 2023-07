Com Messi nos EUA, o Inter Miami anuncia evento de apresentação; veja data

O Inter Miami anunciou nesta terça-feira, 11, um evento programado para acontecer no próximo domingo, 16, a partir das 19h (de Brasília), e receberá o nome de 'A Revelação'. Apesar de não citar o nome Lionel Messi na divulgação, a aposta é que o craque seja oficialmente apresentado no DRV PNK Stadium. Na imagem é exibida a letra 'M', o que dá quase certeza do anúncio.

Para este evento, os torcedores que já tiverem adquirido os carnês para toda a temporada estão garantidos em prestigiar o evento, com acesso livre. Os ingressos restantes serão colocados à venda para o público a partir desta quarta-feira, 12.

Messi, que curtiu as férias nas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe, já está nos Estados Unidos. Ele chegou a Miami nesta terça-feira acompanhado da esposa Antonella e dos três filhos.

Instagram do Inter Miami ganha mais de 7 milhões de seguidores

O anúncio da contratação do meia Lionel Messi já fez o Inter Miami ser um dos clubes que mais ganhou seguidores nas redes sociais no últimos tempos. Anunciado há 30 dias, o perfil do time americano saltou de 1 milhão de fãs para os atuais 8,6 milhões — foram mais de 7 milhões de novos seguidores.

Para ter uma ideia do impacto, esses números já são maiores do que todas as agremiações da NHL, que é a principal liga de futebol americano, e também maior do que os times que compõem a liga de beisebol dos Estados Unidos.

"O Inter Miami, ao contratar o Messi, passou a ter atenção em nível global. Era esperado que as suas redes sociais ganhassem muitos seguidores com o anúncio da contratação, afinal estamos falando de um dos três maiores atlertas da história do futebol mundial", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

"Os atletas, hoje, são a principal conexão dos jovens torcedores em todas as modalidades. Não é incomum você ver pessoas que torcem para o LeBron passando a acompanhar e torcer para os Lakers, por exemplo. O grande desafio dos clubes quando contratam estrelas com potencial de alcance maior do que o seu status atual é conseguir estreitar essas conexões, para construir torcida no longo prazo e não só durante o período que o ídolo estiver vestido as suas cores", esclarece Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Outro crescimento de impacto do Inter Miami aconteceu no Tik Tok (InterMiamiCF), que chegou a 3,7 milhões de seguidores e praticamente triplicou os números em relação ao que tinha antes da vinda do craque argentino.

Se somadas todas as redes sociais, o clube soma 14 milhões de fãs — além das plataformas citadas acima, são 1,6 milhão no Facebook e 557 mil no Twitter.

Próximos desafios

Para especialistas, o Inter Miami precisa pensar fora da caixinha e estruturar planos estratégicos para se manter ativo com novos conteúdos, pensando no longo prazo.

“O poder de atração de ícones como Messi, Cristiano, Neymar Jr. é impressionante. A questão é o que será feito a partir desse crescimento. Bilheteria, venda de produtos, novos patrocínios. É natural que o 'boom' seja grande e imediato. Que as receitas cresçam. Mas é preciso trabalhar pela perenidade, até porque Messi está no final da carreira e o Inter Miami é um time superjovem. Vai ser interessante observar qual a estratégia de médio e longo prazo de Beckham e cia,”, aponta Armênio Neto, especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let's Goal.

“No esporte e no entretenimento, as estratégias que apostam em superstars têm se mostrado mais efetivas. Além da enorme repercussão e aumento de seguidores em redes sociais, caberá ao Inter e a MLS criarem produtos que sejam capazes de dar retorno a tamanho investimento", corrobora Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.