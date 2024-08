Marrocos revela design do Grand Stade Hassan II, candidato a maior estádio do mundo

O design do Grand Stade Hassan II, no Marrocos, foi finalmente revelado, marcando um passo significativo nos preparativos para a Copa do Mundo de 2030. O estádio, situado na cidade de El Mansouria, ao norte de Casablanca, está sendo promovido como um dos maiores estádios de futebol do mundo, com capacidade planejada para 115 mil espectadores. O projeto é assinado pelos escritórios de arquitetura Oualolou + Choi e Populous, que prometem um espaço icônico, enraizado na cultura e tradição marroquinas.

De acordo com a CNN, o Grand Stade Hassan II será construído em um terreno de 100 hectares (cerca de 404.686 metros quadrados) e se destacará não apenas pelo seu tamanho, mas também pela sua arquitetura inovadora. Inspirado no conceito de “moussem”, um tipo de tenda comunal tradicional em Marrocos, o estádio será revestido por uma estrutura de alumínio que cobrirá tanto os espectadores quanto jardins externos em camadas, além de um jardim botânico no piso térreo.

O anúncio do projeto do Grand Stade Hassan II acontece após cinco tentativas frustradas de Marrocos de sediar a Copa do Mundo. Em outubro de 2023, a FIFA finalmente anunciou que o país co-sediará o torneio de 2030 ao lado de Espanha e Portugal. Essa edição do torneio será especial, com jogos inaugurais sendo disputados em três países da América do Sul — Uruguai, Argentina e Paraguai — em comemoração ao centenário do evento.

O design do estádio foi desenvolvido com a ambição de ser totalmente compatível com as competições da FIFA, o que inclui a possibilidade de sediar a final da Copa do Mundo de 2030. Contudo, a decisão final sobre o local que receberá a partida final ainda está pendente, e o Estadio Santiago Bernabéu, em Madri, é apontado como o principal concorrente.

A construção do Grand Stade Hassan II já teve início, com os trabalhos de terraplenagem em andamento no local. Com a promessa de um estádio de nível mundial, Marrocos espera não apenas impressionar a FIFA, mas também criar um novo marco no futebol global.

Entre os maiores do mundo

No cenário dos maiores estádios do mundo, o Grand Stade Hassan II enfrentará forte concorrência. O maior estádio do mundo atualmente é o Narendra Modi Stadium, em Ahmedabad, Índia, com capacidade para 132 mil pessoas. Nos Estados Unidos, o Michigan Stadium, dedicado ao futebol americano, pode acomodar mais de 107 mil espectadores. Já no futebol, o maior estádio é o Rungrado 1st of May, em Pyongyang, Coreia do Norte, com capacidade oficial de 150 mil, embora estimativas recentes indiquem uma capacidade real de cerca de 114 mil lugares.

O escritório Populous, responsável pelo projeto do Grand Stade Hassan II, tem vasta experiência em estádios de grande porte, incluindo o Tottenham Hotspur Stadium e o Emirates Stadium, em Londres, além de vários locais olímpicos ao redor do mundo. O novo estádio marroquino promete ser mais uma adição icônica ao portfólio da empresa, consolidando Marrocos como um dos principais destinos do futebol mundial.