Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: veja os jogos de hoje e onde assistir

Em mais um dia de 16 avos de final, a Espanha entra em campo, e Portugal e Croácia se enfrentam

Cristiano Ronaldo: Portugal encara a Croácia pelos 16avos de final da Copa do Mundo (CHANDAN KHANNA / AFP)

Cristiano Ronaldo: Portugal encara a Croácia pelos 16avos de final da Copa do Mundo (CHANDAN KHANNA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 2 de julho de 2026 às 06h05.

Última atualização em 2 de julho de 2026 às 06h10.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Nesta quinta-feira, 2, a bola vai rolar para mais três confrontos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica para o confronto entre Portugal e Croácia, que se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final.

A Espanha enfrenta a Áustria às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Já às 20h (horário de Brasília), será a vez do duelo entre Portugal e Croácia, no BMO Field, em Toronto. Por fim, à meia-noite, será a vez de Suíça e Argélia, no BC Place, em Vancouver.

Onde assistir aos jogos de hoje

Espanha x Áustria - Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv

Portugal x Croácia - CazéTV

Suíça x Argélia - CazéTV

Campanhas de Espanha e Áustria

A Espanha garantiu a liderança do Grupo L, com 7 pontos. Os espanhóis estrearam com um empate sem gols contra Cabo Verde. Mas, na sequência, derrotaram a Arábia Saudita por 4 a 0 e o Uruguai por 1 a 0.

Já a Áustria ficou na segunda colocação de sua chave. Os austríacos venceram a Jordânia por 3 a 1, depois foram derrotados pela Argentina por 2 a 0 e, por fim, empataram com a Argélia em 3 a 3.

Campanhas de Portugal e Croácia

Portugal avançou em 2º lugar em seu grupo, com 5 pontos. Os portugueses estrearam empatando em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, depois venceram o Uzbequistão por 5 a 0 e, na última rodada, ficaram no 0 a 0 com a Colômbia.

A Croácia também ficou em segundo lugar em sua chave, com 6 pontos. Os croatas começaram com derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, mas garantiram a classificação ao vencer o Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1.

Campanhas de Suíça e Argélia

A Suíça liderou o Grupo B, com 7 pontos. Após empatar com o Catar na primeira rodada, os suíços derrotaram a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e o Canadá por 2 a 1.

Já a Argélia avançou como uma das melhores terceiras colocadas. Os argelinos somaram 4 pontos após perder para a Argentina por 3 a 0, vencer a Jordânia por 2 a 1 e empatar com a Áustria por 3 a 3.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Suíça e Argélia vai enfrentar Colômbia ou Gana nas oitavas de final. Já as outras quatro seleções definirão um dos confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, Espanha ou Áustria enfrentará o vencedor de Portugal e Croácia.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoPortugalEspanhaCroácia

Mais de Esporte

Além de Haaland: como joga a Noruega que desafia o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

Se vencer a Noruega, quem o Brasil pode enfrentar nas quartas da Copa do Mundo?

Se o Brasil vencer a Noruega, quando será o próximo jogo na Copa do Mundo?

Com vitória 'épica', Bélgica já tem caminho traçado na Copa; veja cruzamentos

Mais na Exame

Inteligência Artificial

A IA entrou na terapia — e os psicólogos estão divididos

Mundo

Aviões deixam Europa com metade da capacidade após novo controle de fronteiras

EXAME Agro

Por que mesmo com safra robusta de milho as exportações do cereal devem cair em 2026

Esporte

Além de Haaland: como joga a Noruega que desafia o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo