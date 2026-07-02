Copa do Mundo 2026: veja os jogos de hoje e onde assistir

Nesta quinta-feira, 2, a bola vai rolar para mais três confrontos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica para o confronto entre Portugal e Croácia, que se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final.

A Espanha enfrenta a Áustria às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Já às 20h (horário de Brasília), será a vez do duelo entre Portugal e Croácia, no BMO Field, em Toronto. Por fim, à meia-noite, será a vez de Suíça e Argélia, no BC Place, em Vancouver.

Onde assistir aos jogos de hoje

Espanha x Áustria - Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv

Portugal x Croácia - CazéTV

Suíça x Argélia - CazéTV

Campanhas de Espanha e Áustria

A Espanha garantiu a liderança do Grupo L, com 7 pontos. Os espanhóis estrearam com um empate sem gols contra Cabo Verde. Mas, na sequência, derrotaram a Arábia Saudita por 4 a 0 e o Uruguai por 1 a 0.

Já a Áustria ficou na segunda colocação de sua chave. Os austríacos venceram a Jordânia por 3 a 1, depois foram derrotados pela Argentina por 2 a 0 e, por fim, empataram com a Argélia em 3 a 3.

Campanhas de Portugal e Croácia

Portugal avançou em 2º lugar em seu grupo, com 5 pontos. Os portugueses estrearam empatando em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, depois venceram o Uzbequistão por 5 a 0 e, na última rodada, ficaram no 0 a 0 com a Colômbia.

A Croácia também ficou em segundo lugar em sua chave, com 6 pontos. Os croatas começaram com derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, mas garantiram a classificação ao vencer o Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1.

Campanhas de Suíça e Argélia

A Suíça liderou o Grupo B, com 7 pontos. Após empatar com o Catar na primeira rodada, os suíços derrotaram a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1 e o Canadá por 2 a 1.

Já a Argélia avançou como uma das melhores terceiras colocadas. Os argelinos somaram 4 pontos após perder para a Argentina por 3 a 0, vencer a Jordânia por 2 a 1 e empatar com a Áustria por 3 a 3.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Suíça e Argélia vai enfrentar Colômbia ou Gana nas oitavas de final. Já as outras quatro seleções definirão um dos confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, Espanha ou Áustria enfrentará o vencedor de Portugal e Croácia.