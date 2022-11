Marrocos x Croácia: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Marrocos e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira, 23, às 7h, no estádio Al Bayt, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo Fifa 2022.

A vice campeã da Copa de 2018 estreia na edição deste ano pensando em não bater na trave novamente. Luka Modric, craque da equipe, foi campeão da última Champions League com o Real Madrid e recuperou a boa forma. No ano, a Croácia perdeu apenas uma vez. Foram nove partidas, com seis vitórias e dois empates.

O Marrocos encara sua sexta Copa do Mundo. O melhor desempenhou da seleção africana foi em 1986, quando foi eliminada nas oitavas de finais. Um ponto curioso da trajetória da equipe em Mundiais é ter vencido apenas seleções europeias. Marrocos está há cinco partidas sem derrota. Em 2022, a seleção disputou treze partidas, com oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

As seleções se enfrentaram somente uma vez na história. Em dezembro de 1996, a partida terminou empatada por 2 a 2.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Marrocos x Croácia

A partida entre Marrocos x Croácia, às 7h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

