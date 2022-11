Bélgica x Canadá: como assistir ao vivo e horário do jogo da Copa do Mundo hoje

Bélgica e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira, 23, às 16h, no estádio Al Rayyan, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo Fifa 2022.

A seleção que eliminou o Brasil em 2018 inicia a campanha na Copa do que deve ser a última chance da talentosa geração belga vencer um Mundial. Comandada pelo meia Kevin De Bruyne, a Bélgica não terá Lukaku no dois primeiros jogos por contusão. A campanha da seleção europeia neste ano foi de quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Já o Canadá será uma atração a parte. A seleção fará a sua segunda participação em Copas e volta a disputar o Mundial após 36 anos. Os canadenses conseguiram a classificação com ótima campanha nas eliminatórias. O Canadá terá que quebrar uma marca negativa em sua história, que é nunca ter marcado gol em Copa do Mundo. Em 2022, foram 12 jogos, sete vitórias, quatro derrotas e um empate.

As seleções se enfrentaram apenas uma vez na história. Em 1989, a Bélgica venceu por 2 a 0. Esse será o primeiro encontro entre as seleções em Copa do Mundo.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Bélgica x Canadá

A partida entre Bélgica x Canadá, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV.

A partida entre Bélgica x Canadá será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay.

O jogo entre Bélgica x Canadá pode ser assistir na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e na TV por assinatura no SporTV.

