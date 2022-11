Jogos da Copa do Mundo hoje, quarta-feira, 23; onde assistir ao vivo e horários

O quatro dia da Copa do Mundo terá dois campeões mundiais em campo. Serão quatro jogos, dois do Grupo E e dois do Grupo F. A primeira rodada do Mundial chega na sua reta final.

A primeira partida do dia será entre o atual vice campeão do Mundo, a Croácia, e o Marrocos. Luka Modric, craque da equipe, foi campeão da última Champions League com o Real Madrid e recuperou a boa forma. No ano, a Croácia perdeu apenas uma vez. Foram nove partidas, com seis vitórias e dois empates.

O Marrocos encara sua sexta Copa do Mundo. O melhor desempenhou da seleção africana foi em 1986, quando foi eliminada nas oitavas de finais. Marrocos está há cinco partidas sem derrota. Em 2022, a seleção disputou treze partidas, com oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

No segundo jogo do dia, Alemanha e Japão se enfrentam para em um grupo com dois campeões do mundo. Tetra campeã mundial, a Alemanha chega na Copa do Catar tentando apagar péssima impressão deixada na Rússia.

Já o Japão, que disputa sua sétima Copa do Mundo consecutiva, busca ter melhor desempenho que na edição de 2018. A seleção japonesa foi eliminada pela Bélgica nas oitavas de final.

Espanha e Costa Rica fazem a terceira partida da quarta-feira. Para não se complicar em um grupo com duas grandes seleções, os espanhóis precisam vencer os costas-riquenhos. A jovem e talentosa seleção europeia fez nove jogos em 2022, com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Para fechar o dia, Bélgica e Canadá se enfrentam. A seleção que eliminou o Brasil em 2018 inicia a campanha na Copa do que deve ser a última chance da talentosa geração belga vencer um Mundial. Comandada pelo meia Kevin De Bruyne, a Bélgica não terá Lukaku no dois primeiros jogos por contusão

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo E

10h - Alemanha x Japão - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 13h - Espanha x Costa Rica - TV Globo, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Jogos do grupo F

07h - Marrocos x Croácia - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 16h - Bélgica x Canadá - TV Globo, SporTV e FIFA+

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

10h - Alemanha x Japão - Grupo E

- Grupo E 13h - Espanha x Costa Rica - Grupo E

- Grupo E 07h - Marrocos x Croácia - Grupo F

- Grupo F 16h - Bélgica x Canadá - Grupo F

