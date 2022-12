Marrocos vence e a Espanha está eliminada da Copa; veja os memes mais engraçados

Após a vitória do Marrocos contra a Espanha nesta terça-feira, 6, nos pênaltis, a seleção marroquina se classificou para as quartas de final e disputará a etapa com a equipe vencedora entre a disputa de Portugal e Suíça.

O resultado da partida trouxe uma grande surpresa para os torcedores, que esperavam pela vitória do time espanhol — dado o desempenho da seleção nos jogos anteriores.

Eliminada da Copa, a Espanha agora volta para casa sem sequer ser classificada para as quartas de final. E os brasileiros, diante da situação, fizeram aquilo que fazem de melhor: trouxeram as famosas piadas e "memes" da partida.

Veja a reação dos brasileiros ao do jogo de Marrocos e Espanha:

a Espanha no sufoco com Marrocos que melhor futebol é esse pic.twitter.com/PbfSk4P0c2 — 🇧🇷 (@itsjordania) December 6, 2022

Hakimi nasceu na Espanha, mas optou por jogar pelo país de sua mãe, o Marrocos. Hoje ele foi o responsável por bater o pênalti que eliminou a Espanha e classificou de forma histórica o Marrocos para as quartas de finais da Copa do Mundo. pic.twitter.com/Bt6iryYwzW — Sincerão 🇧🇷⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oficialsincerao) December 6, 2022

shakira marrocos

🤝 FAZER A ESPANHA SANGRAR

EM UMA MARAVILHOSA

JAMBROLHADA DECOLONIAL — cidadão médio (@manotelli) December 6, 2022

ISSO É COPA DO MUNDO

Marrocos sofreu apenas UM gol em 4 partidas da Copa do Mundo e agora está indo para sua PRIMEIRA quarta de final da Copa do Mundo. Espanha foi com deus. pic.twitter.com/39Zg8uCCmu — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) December 6, 2022

Sobre Marrocos e Espanha. Maior ilusão dessa copa. pic.twitter.com/H0CdVp4JxR — Ejiki 🍥 (@henriquee) December 6, 2022

o Brasil assim vendo o Marrocos macetar a Espanha pic.twitter.com/XLZncuDTbX — mel (@meltedvideos) December 6, 2022

MUITO BOM ESTAR VIVO PRA VER A ESPANHA SE FODER pic.twitter.com/xUAv4KqgnE — História No Paint (@HistoriaNoPaint) December 6, 2022

A ESPANHA SE FODEUKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/rUqL45Krf0 — História No Paint (@HistoriaNoPaint) December 6, 2022

FEZ HISTÓRIA! Marrocos ELIMINA a Espanha e avança para as quartas de finais da Copa do Mundo. pic.twitter.com/4xss6a5HHL — UpdateCharts (@updatecharts) December 6, 2022

Q uando será o jogo de Brasil x Croácia?

O jogo das quartas de final do Brasil irá acontecer no dia 9 de dezembro às 12h no estádio Cidade da Educação.

Caso a seleção passe em segundo lugar e avance nas oitavas, a partida das quartas de final seria no dia 10 de dezembro às 12h no estádio Al Thumama.

