Portugal goleia Suíça por 6 a 1 e pega Marrocos nas quartas de final

Portugal está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção venceu a Suíça por 6 a 1, nesta terça-feira, 6, e avança para a próxima fase da competição. A equipe comandada por Fernando Santos irá enfrentar o Marrocos, que eliminou a Espanha nos pênaltis, no próximo sábado 10.

O jogo começou com a Portugal dominando as ações e criando as melhores chances. Apesar da dificuldade, a Suíça soube segurar, porém sem agredir a meta portuguesa.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, João Félix recebe arremesso lateral na ponta esquerda e toca curto para dentro da área. Gonçalo Ramos domina girando para a canhota e fuzila no alto abrindo o placar para Portugal.

Aos 33, Bruno Fernandes bate escanteio da direita para entrada da pequena área, Pepe sobe entre dois marcadores e cabeceia para o fundo do gol de Sommer.

Logo no início do segundo tempo, Dalot cisca na frente de Ricardo Rodriguez pela linha lateral direita da área, leva para o fundo e cruza rasteiro. Gonçalo Ramos antecipa Comert e desvia para o gol, ampliando a vantagem portuguesa.

Esse resultado leva Portugal às quartas de final da Copa do Mundo 16 anos depois.

Quem Portugal enfrenta nas quartas de final?

Portugal enfrenta Marrocos nas quartas de final, neste sábado, 10.

Quando começam as quartas de final da Copa do Mundo?

As quartas de final da Copa do Mundo iniciarão no próximo sábado, 3.

