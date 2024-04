Maratonista chinês é suspeito de ter recebido ajuda para vencer prova; veja vídeo

No último domingo, 14, o chinês He Jie venceu a Meia Maratona de Pequim. Agora, no entanto, a vitória está sendo contestada após ser verificado que um trio de maratonistas africanos aparentam ter desacelerado para permitir que o chinês vencesse a corrida.

Um clipe da meia maratona mostra os quenianos Willy Mnangat e Robert Keter gesticulando para que He avançasse quando estavam próximos à linha de chegada. Um atleta da Etiópia, Dejene Hailu, também teria facilitado para o chinês. Assim, este ultrapassou os africanos e tomou a liderança.

Como prêmio, He levou 5,5 mil dólares. Ele terminou os 21 quilômetros da meia maratona em 1h03min44s. O trio ficou logo atrás, em segundo, terceiro e quarto lugares.

Após a corrida, He declarou a repórteres que não estava em seu 'melhor estado competitivo'. No entanto, nada disse sobre o final polêmico da corrida.

How did 🇨🇳 marathon runner + 🇨🇳 marathon record holder He Jie (何杰) win Beijing Half Marathon on April 14, 2024?

During the race’s final moments, three African runners — Ethiopian Dejene Hailu Bikila and Kenyans Robert Keter and Willy Mgnangat — clumped together, seemingly… pic.twitter.com/x0aVst31ff

— Byron Wan (@Byron_Wan) April 15, 2024