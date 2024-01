Manchester United x Tottenham: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Manchester United e Tottenham se enfrentam neste domingo, 14, às 13h30, no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra. A partida é válida pela Premier League.

O Manchester United, que atua como anfitrião, navega pela tabela da competição, alternando entre vitórias memoráveis, como a impressionante virada por 3 a 2 sobre o Aston Villa, e tropeços inesperados. Enquanto isso, o Tottenham entra nesta rodada com a possibilidade de retornar ao G-4 em caso de uma vitória convincente.

O destaque crucial para o Manchester United reside em Bruno Fernandes, peça fundamental no esquema tático de Ten Hag, não apenas contribuindo com gols, mas também desempenhando um papel crucial em assistências. Outra força ofensiva a ser observada é a velocidade de Rashford. Por outro lado, o Tottenham não poderá contar com o sul-coreano Son, que está participando da Copa Asiática. Pedro Porro, responsável por garantir a classificação dos Spurs na Copa da Inglaterra, destaca-se como um dos jogadores em foco para esta partida.

Provável escalação do Manchester United

Onana; Wan-Bissaka, Varane, Evans e Dalot; Mainoo e McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund.

Provável escalação do Tottenham

​Vicario; Porro, Emerson, Van de Ven e Udogie; Skipp (Hojberg) e Bentancur; Johnson, Kulusevski e Timo Werner; Richarlison.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United pela Premier League?

O jogo deste domingo, às 13h30, entre Manchester United x Tottenham terá transmissão ao vivo no Star+.

