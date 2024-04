Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

O Manchester United e o Liverpool se enfrentam neste domingo, 7, às 11h30, no Old Trafford, em Londres. A partida é válida pela 32º rodada da Premier League e terá transmissão da ESPN e Star+.

Os Diabos Vermelhos ocupam a sexta posição, somando 48 pontos, enquanto os Reds, com 70 pontos, reassumiram a liderança da competição nacional.

Manchester United e Liverpool são protagonistas de uma das maiores rivalidades do futebol inglês. As equipes chegam para o confronto em momentos diferentes: enquanto o time de Jürgen Klopp lidera a Premier League, os Red Devils estão em sexto lugar, vindo de uma dolorosa derrota para o Chelsea por 4 a 3 nos acréscimos.

Desde 2016, ambos os times terminaram o duelo empatados oito vezes, evidenciando a dificuldade do clássico. Apesar da derrota do Liverpool para o Manchester United por 4 a 3 no último confronto, que resultou na eliminação da FA Cup nas quartas de final, os Reds são considerados favoritos para vencer o jogo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x Liverpool hoje pela Premier League?

O jogo deste domingo, às 11h30, entre Manchester United x Liverpool terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester United x Liverpool hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Manchester United

Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala e Dalot; McTominay e Mainoo; Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund.

Provável escalação do Liverpool

Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Endo e Szoboszlai; Salah, Núñez e Luis Díaz.