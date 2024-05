Libertadores: quem o Flamengo pode enfrentar nas oitavas do campeonato?

Com o fim da extensa fase de grupos, a Copa Libertadores se prepara para o início das oitavas de final. E o Flamengo, que se classificou em segundo lugar no Grupo E, ainda não sabe ao certo quem será seu próximo adversário.

Na última terça-feira, 28, o Mengão marcou vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios, placar importante para garantir a vaga nas oitavas de final. O clube agora enfrenta algum dos oito primeiros colocados. O sorteio será definido na próxima segunda-feira, 3, em Luque, no Paraguai.

Por enquanto, cinco dos oito primeiros colocados já são conhecidos. E a depender do sorteio, a Libertadores pode ter um clássico já nas oitavas de final.

Quem são os possíveis adversários do Flamengo na Libertadores?

Dos oito possíveis adversários do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, cinco já são conhecidos: Fluminense, Junior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras e Atlético-MG.

As outras três vagas ainda estão indefinidas. São Paulo e Talleres brigam pela liderança do Grupo B nesta quarta-feira, 29. No Grupo C, a definição do líder será apenas no dia 8, por causa dos atrasos no campeonato causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Disputam The Strongest (atual líder), Huachipato, Estudiantes e Grêmio. Já no grupo H, a briga é entre River Plate e National-URU.

Se for sorteado contra o Fluminense, a Libertadores já terá um clássico na próxima etapa.

Quando será o próximo jogo do Flamengo na Libertadores?

As datas dos próximos confrontos da Libertadores ainda não foram definidas. O sorteio será na próxima segunda-feira, 3, em Luque, no Paraguai.

Quais são os próximos jogos do Flamengo?