Libertadores 2023: patrocinadora oficial, Coca-Cola promove ativações para torcedores na final; veja

O anúncio da Coca-Cola como patrocinadora oficial das competições de clubes da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), feito em fevereiro desse ano, movimentou o noticiário esportivo na América do Sul.

O acordo inclui a exposição das marcas nos estádios, tanto no campo quanto na zona mista nos bancos e vestiários, ativações nos estádios e na Fan Zone, além de atividades especiais com jogadores que atuam como Lendas da CONMEBOL. Além disso, a marca que pode proporcionar uma experiência, levando os icônicos troféus em uma turnê por toda América do Sul, incluindo o Brasil.

Exposição da taça

Em parceria com a CONMEBOL, a marca estará presente na Fan Zone, um espaço gratuito e aberto para os fãs de futebol, onde os patrocinadores terão locais exclusivos para realizar ativações antes da partida final. Localizado na praia de Copacabana em frente ao hotel Hilton, entre os dias 30 de outubro até 03 de novembro, o espaço da Coca-Cola receberá o troféu oficial do campeonato e terá um momento de photo opportunity com todos os torcedores que passarem por lá. A ação funciona das 14h até 22h.

Além disso, a Coca-Cola conta com duas promoções que levam os amantes de futebol a Glória Eterna. A Coca-Cola em parceria com o IFood promoveram a promoção ‘Final Mágica’, onde os consumidores concorreram a viagens com tudo pago e centenas de vouchers food delivery. Já a promoção ‘Rumo a Final’, em parceria com o Subway, terá início no dia 2 de outubro e os consumidores podem concorrer a prêmios instantâneos, semanais e ao grande prêmio, 3 pacotes completos para final da CONMEBOL Libertadores 2023.

“Na América Latina, o futebol é mais do que uma paixão. É uma forma de construir e viver momentos mágicos, onde criamos conexões, fortalecemos laços de amizade, e compartilhamos nossa paixão com os outros. É a paixão e o apoio dos fãs do futebol que fazem a Magia Acontecer. Na vitória ou na derrota, erguendo ou não a taça de campeão, os torcedores apaixonados nunca desistem de seus times. Este é o tipo de amor que tem inspirado a marca por tantos anos. Patrocinar os campeonatos de clubes da CONMEBOL nos aproxima dos torcedores de toda a América Latina e nos permite proporcionar momentos únicos com a marca, que só Coca-Cola pode promover. Esses momentos elevam a experiência do consumidor, oferecendo desde promoções que levam os torcedores para a emocionante final entre os times do Brasil e Argentina (Fluminense e Boca Juniors), até expor a taça oficial aberta ao público em Copacabana”, destaca Ted Ketterer, diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Promoção "Rumo à Final"

Em parceria com o Subway, na compra de um combo com Coca-Cola Original ou Coca-Cola Sem Açúcar, o consumidor poderá cadastrar a nota via Whatsapp (21 4002 2121) e concorrer a prêmios instantâneos, semanais e ao ‘Grande Prêmio’, 3 pacotes completos para final da CONMEBOL Libertadores 2023.

A promoção teve início às 14h do dia 2 de outubro de 2023, término às 14h do dia 3 de novembro de 2023 (horários de Brasília) e será realizada em todo o território nacional. Para saber mais, acesse: https://www.coca-cola.com.br/rumoafinal

CONMEBOL Libertadores Feminina

A Coca-Cola tem sido uma apoiadora do futebol há mais de setenta anos, nos maiores torneios regionais e internacionais, e pioneira no apoio ao Futebol Feminino. A Coca-Cola patrocinou a edição inaugural da Copa do Mundo Feminina da FIFA em 1991, e tem patrocinado e apoiado todas as edições até hoje. Agora, esta parceria se estende aos campeonatos de clubes da CONMEBOL na América do Sul, as mais antigas e renomadas competições de futebol do mundo. Este ano, junto com Powerade, a Coca-Cola destacou seu apoio ao futebol feminino na região através do patrocínio da CONMEBOL Libertadores Feminina.

Esse patrocínio pioneiro envolve todos os torneios da CONMEBOL: a CONMEBOL Libertadores Feminina, a CONMEBOL Libertadores, a CONMEBOL Sulamericana e a CONMEBOL Recopa, até 2026.