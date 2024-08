Juventude x Fluminense: onde assistir e horário pela Copa do Brasil

O Juventude e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 1º de agosto, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e terá transmissão no Sportv e Premiere.

O Juventude chega embalado após uma sequência de bons resultados na Série B, buscando surpreender o Fluminense e avançar na competição. O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, luta para se manter vivo em todas as competições que disputa, trazendo sua força máxima para o confronto. Comandado por Fernando Diniz, o Fluminense aposta em seu futebol ofensivo para superar o Juventude em um duelo decisivo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Fluminense hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre o Juventude e Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Juventude x Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelo aplicativo do Premiere ou pelo Globoplay.

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre Juventude e Fluminense terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Juventude hoje?

Você pode assistir à partida online pelo aplicativo do Premiere ou pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.