Jogos de hoje, sexta-feira, 13 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta sexta-feira incluem o confronto entre Novorizontino x Botafogo-SP pelo Brasileirão Série B, além de jogos do Campeonato Alemão, LaLiga e Campeonato Argentino.

A programação do dia também traz partidas da NWSL e do Campeonato Saudita, além das divisões inferiores do Campeonato Alemão e do Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão (2ª Divisão)

13h30 - Karlsruher x Schalke 04 - OneFootball

13h30 - Preussen Münster x Paderborn - OneFootball

Campeonato Alemão Feminino

13h30 - Bayern Feminino x RB Leipzig Feminino - DAZN

Campeonato Paulista Sub-20

14h - Corinthians Sub-20 x Ferroviária Sub-20 - TNT

15h - São Paulo Sub-20 x Referência Sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Saudita

15h - Al Nassr x Al Ahli - Canal GOAT e BandSports

Campeonato Argentino

15h - Deportivo Riestra x Huracán - Disney+

18h30 - Lanús x Unión Santa Fe - Disney+

21h - River Plate x Atlético Tucumán - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol Feminino

15h - Barcelona Feminino x Real Sociedad Feminino - DAZN

Campeonato Alemão

15h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - Sportv, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês

15h45 - Saint-Étienne x Lille - CazéTV

LaLiga

16h - Betis x Leganés - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (2ª Divisão)

16h - Hull City x Sheffield United - Disney+

Campeonato Português

16h15 - Arouca x Sporting - ESPN 2 e Disney+

Brasileirão Série B

19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Sportv e Premiere

21h30 - Goiás x Avaí - Sportv e Premiere

21h30 - Ponte Preta x Ituano - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

20h - Orlando Pride x Kansas City Current - Canal GOAT

23h - Portland Thorns x Chicago Red Stars - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo do River Plate x Atlético Tucumán pelo Campeonato Argentino?

O jogo River Plate x Atlético Tucumán terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e Disney+, às 21h.

Que horas é o jogo do Borussia Dortmund x Heidenheim pelo Campeonato Alemão?

O jogo Borussia Dortmund x Heidenheim terá transmissão ao vivo no Sportv, Canal GOAT e OneFootball, às 15h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo será transmitido na Globo nesta sexta-feira, 13.

SBT

Nenhum jogo será transmitido no SBT nesta sexta-feira, 13.

Record

Nenhum jogo será transmitido na Record nesta sexta-feira, 13.

Band

Nenhum jogo será transmitido na Band nesta sexta-feira, 13.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

15h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - Campeonato Alemão

19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

21h30 - Goiás x Avaí - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Novorizontino x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

21h30 - Goiás x Avaí - Brasileirão Série B

21h30 - Ponte Preta x Ituano - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Canal GOAT

15h - Al Nassr x Al Ahli - Campeonato Saudita

15h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - Campeonato Alemão

21h30 - Ponte Preta x Ituano - Brasileirão Série B

20h - Orlando Pride x Kansas City Current - NWSL

23h - Portland Thorns x Chicago Red Stars - NWSL

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.