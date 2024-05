Jogos de hoje, segunda-feira, 27, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Al Wehda contra Al Hilal e Al Nassr contra Al Ittihad pelo Campeonato Saudita são os destaques do futebol desta segunda-feira, 27.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Alemão, Campeonato Peruano, Brasileirão Série B, Campeonato Argentino, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

15h - Al Nassr x Al Ittihad - Canal GOAT (Youtube)

15h - Al Wehda x Al Hilal - Canal GOAT (Youtube)

15h - Al Ahli x Al Fayha - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Alemão

15h30 - Fortuna Düsseldorf x VfL Bochum - SporTV e Globoplay

Campeonato Peruano

16h30 - Unión Comercio x Cienciano

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Coritiba x Operário-PR - Sportv, Globoplay e Premiere

21h - Botafogo-SP x Novorizontino - Canal GOAT (Youtube) e Premiere

21h30 - Avaí x Goiás - Sportv, Globoplay e Premiere

Campeonato Argentino

19h - Unión Santa Fé x Barracas Central - Star+

Campeonato Equatoriano

21h - Libertad-EQU x Deportivo Cuenca - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Hilal ; veja horário

O jogo Al Wehda x Al Hilal terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube), às 15h.

Que horas é o jogo do Al Nassr ?

O jogo Al Nassr x Al Ittihad terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube), às 15h.

Qual canal irá passar o jogo do Al Ahli pelo Campeonato Saudita?

O jogo Al Ahli x Al Fayha terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube), às 15h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 27.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 27.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 27.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 27.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

15h30 - Fortuna Düsseldorf x VfL Bochum - Campeonato Alemão

19h - Coritiba x Operário-PR - Campeonato Brasileiro Série B

21h30 - Avaí x Goiás - Campeonato Brasileiro Série B

Premiere

19h - Coritiba x Operário-PR - Campeonato Brasileiro Série B

21h - Botafogo-SP x Novorizontino - Campeonato Brasileiro Série B

21h30 - Avaí x Goiás - Campeonato Brasileiro Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

19h - Unión Santa Fé x Barracas Central - Campeonato Argentino

21h - Libertad-EQU x Deportivo Cuenca - Campeonato Equatoriano

Globoplay

15h30 - Fortuna Düsseldorf x VfL Bochum - Campeonato Alemão

19h - Coritiba x Operário-PR - Campeonato Brasileiro Série B

21h30 - Avaí x Goiás - Campeonato Brasileiro Série B

Canal GOAT (Youtube)