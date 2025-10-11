Jogos de hoje, sábado, 11: onde assistir ao vivo e horários

Hoje é dia de bola rolando em diversas partes do mundo. Das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo ao Campeonato Uruguaio, o sábado está recheado de partidas. Teremos também Série B e o líder do Brasileirão, o Palmeiras, em campo.
Acompanhe os jogos ao vivo e em tempo real pelas plataformas indicadas. Confira abaixo a programação completa, separada por tipo de campeonato:
⚽ Eliminatórias Europeias
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Letônia x Andorra
|10h
|Sportv
|Sim
|Hungria x Armênia
|13h
|Sportv
|Sim
|Noruega x Israel
|13h
|ESPN e Disney+
|Sim
|Bulgária x Turquia
|15h45
|Disney+
|Sim
|Espanha x Geórgia
|15h45
|Sportv
|Sim
|Estônia x Itália
|15h45
|Disney+
|Sim
|Portugal x Irlanda
|15h45
|ESPN e Disney+
|Sim
|Sérvia x Albânia
|15h45
|Disney+
|Sim
Eliminatórias da Eurocopa Sub-17 e Sub-19
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Noruega sub-17 x Moldávia sub-18
|9h
|FIFA+
|Sim
|Bélgica sub-17 x Bielorrússia sub-17
|14h
|FIFA+
|Sim
|Israel sub-19 x Eslovênia sub-19
|10h30
|FIFA+
|Sim
|Alemanha sub-19 x Kosovo sub-19
|14h
|FIFA+
|Sim
👩 Futebol Feminino
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Wolfsburg (F) x Bayern de Munique (F)
|10h
|DAZN
|Sim
|Juventus (F) x Como (F)
|10h
|Canal GOAT
|Sim
|Fiorentina (F) x Inter de Milão (F)
|12h30
|Canal GOAT
|Sim
|Kansas City Current (F) x Gotham FC (F)
|18h
|Canal GOAT
|Sim
🇧🇷 Brasileirão Séries A e B
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Athletic x Goiás
|16h
|ESPN 4 e Disney+
|Sim
|Palmeiras x Juventude
|19h
|Sportv e Premiere
|Sim
🇧🇷 Brasileirão Série C
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Caxias x Floresta
|17h
|DAZN e SportyNet+
|Sim
|Londrina x São Bernardo
|17h
|DAZN e SportyNet+
|Sim
|Náutico x Brusque
|17h
|DAZN e SportyNet (YouTube)
|Sim
|Ponte Preta x Guarani
|17h
|DAZN e SportyNet (YouTube)
|Sim
🏆 Copa Paulista (Final)
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|XV de Piracicaba x Primavera
|18h
|TV Gazeta, Metrópoles, Paulistão e Ulisses TV (YouTube)
|Não
🇺🇾 Campeonato Uruguaio
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Liverpool x Racing
|12h30
|Disney+
|Sim
|Cerro Largo x Boston River
|15h
|Disney+
|Sim
|Miramar Misiones x Peñarol
|18h
|Disney+
|Sim
|Cerro x Defensor Sporting
|20h30
|Disney+
|Sim
🇦🇷 Campeonato Argentino
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Barracas Central x Boca Juniors
|14h30
|ESPN 3 e Disney+
|Sim
|Banfield x Racing
|19h
|ESPN e Disney+
|Sim
🌍 Outros Campeonatos
|Jogo
|Campeonato
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Oldham x Barrow
|Campeonato Inglês (quarta divisão)
|13h30
|Disney+
|Sim
|Cambuur x De Graafschap
|Campeonato Holandês (segunda divisão)
|16h
|Canal CaloSalvador (YouTube)
|Sim
🇺🇸 MLS (Major League Soccer)
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Orlando City x Vancouver Whitecaps
|20h30
|Apple TV+
|Sim
|Seattle Sounders x Real Salt Lake
|22h30
|Apple TV+
|Sim
|Los Angeles Galaxy x FC Dallas
|23h30
|Apple TV+
|Sim