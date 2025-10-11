Esporte

Jogos de hoje, sábado, 11: onde assistir ao vivo e horários

Na Europa, destaques para as partidas de Portugal, Itália e Espanha; por aqui, teremos rodada atrasada do Brasileirão que envolve o líder Palmeiras

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 09h50.

Hoje é dia de bola rolando em diversas partes do mundo. Das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo ao Campeonato Uruguaio, o sábado está recheado de partidas. Teremos também Série B e o líder do Brasileirão, o Palmeiras, em campo.

Acompanhe os jogos ao vivo e em tempo real pelas plataformas indicadas. Confira abaixo a programação completa, separada por tipo de campeonato:

⚽ Eliminatórias Europeias

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Letônia x Andorra10hSportvSim
Hungria x Armênia13hSportvSim
Noruega x Israel13hESPN e Disney+Sim
Bulgária x Turquia15h45Disney+Sim
Espanha x Geórgia15h45SportvSim
Estônia x Itália15h45Disney+Sim
Portugal x Irlanda15h45ESPN e Disney+Sim
Sérvia x Albânia15h45Disney+Sim

Eliminatórias da Eurocopa Sub-17 e Sub-19

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Noruega sub-17 x Moldávia sub-189hFIFA+Sim
Bélgica sub-17 x Bielorrússia sub-1714hFIFA+Sim
Israel sub-19 x Eslovênia sub-1910h30FIFA+Sim
Alemanha sub-19 x Kosovo sub-1914hFIFA+Sim

👩 Futebol Feminino

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Wolfsburg (F) x Bayern de Munique (F)10hDAZNSim
Juventus (F) x Como (F)10hCanal GOATSim
Fiorentina (F) x Inter de Milão (F)12h30Canal GOATSim
Kansas City Current (F) x Gotham FC (F)18hCanal GOATSim

🇧🇷 Brasileirão Séries A e B

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Athletic x Goiás16hESPN 4 e Disney+Sim
Palmeiras x Juventude19hSportv e PremiereSim

🇧🇷 Brasileirão Série C

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Caxias x Floresta17hDAZN e SportyNet+Sim
Londrina x São Bernardo17hDAZN e SportyNet+Sim
Náutico x Brusque17hDAZN e SportyNet (YouTube)Sim
Ponte Preta x Guarani17hDAZN e SportyNet (YouTube)Sim

🏆 Copa Paulista (Final)

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
XV de Piracicaba x Primavera18hTV Gazeta, Metrópoles, Paulistão e Ulisses TV (YouTube)Não

🇺🇾 Campeonato Uruguaio

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Liverpool x Racing12h30Disney+Sim
Cerro Largo x Boston River15hDisney+Sim
Miramar Misiones x Peñarol18hDisney+Sim
Cerro x Defensor Sporting20h30Disney+Sim

🇦🇷 Campeonato Argentino

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Barracas Central x Boca Juniors14h30ESPN 3 e Disney+Sim
Banfield x Racing19hESPN e Disney+Sim

🌍 Outros Campeonatos

JogoCampeonatoHorárioOnde PassaTempo Real
Oldham x BarrowCampeonato Inglês (quarta divisão)13h30Disney+Sim
Cambuur x De GraafschapCampeonato Holandês (segunda divisão)16hCanal CaloSalvador (YouTube)Sim

🇺🇸 MLS (Major League Soccer)

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Orlando City x Vancouver Whitecaps20h30Apple TV+Sim
Seattle Sounders x Real Salt Lake22h30Apple TV+Sim
Los Angeles Galaxy x FC Dallas23h30Apple TV+Sim
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoBrasileirãoFutebolFutebol europeu

Mais de Esporte

Brasil goleia a Coreia do Sul por 5 a 0 e conquista maior vitória pós-copa de 2022; veja placares

Vini Jr., Rodrygo e Estêvão: veja quem fez os gols do Brasil nesta sexta-feira, 10

Brasil vence amistoso contra Coreia do Sul com goleada de 5x0

Brasil x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Mais na Exame

Casual

Motos de média cilindradas vivem momento efervescente no Brasil

Mundo

Coreia do Norte faz desfile militar e exibe um novo míssel intercontinental

Negócios

Atma, Trol, Glasslite: o que aconteceu com as marcas de brinquedos que bombavam nos anos 1980

Inteligência Artificial

Como a OpenAI quer desafiar o TikTok e o YouTube com o Sora App