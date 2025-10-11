Esporte

Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Verdão terá desfalques importantes para partida de hoje, como Gómez, Flaco e Aníbal

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 10h31.

O líder do Brasileirão entra em campo neste sábado. Mesmo com a Data Fifa, o Palmeiras duela contra o Juventude em partida atrasada da 14ª rodada do campeonato. Mesmo com muitos desfalques, o Verdão tem tudo para conquistar mais três pontos contra um desesperado Juventude, vice-lanterna da competição

 

🧩 Desfalques do Palmeiras

MotivoJogadores
Convocados por seleçõesGustavo Gómez (Paraguai), Aníbal Moreno (Argentina), Flaco López (Argentina), Emi Martínez (Uruguai), Facundo Torres (Uruguai)
SuspensãoVitor Roque
Departamento médicoKhellven (trauma no pé), Ramón Sosa (edema na coxa direita)

🟢 Provável Escalação do Palmeiras

PosiçãoJogadores
GoleiroWeverton
DefesaGiay, Bruno Fuchs, Murilo, Piquerez
Meio-campoAndreas Pereira, Allan, Raphael Veiga
AtaqueFelipe Anderson, Maurício, Luighi (Bruno Rodrigues)

🔄 Possíveis relacionados da base: Gilberto (LD), Luighi (ATA)

⚪ Provável Escalação do Juventude

PosiçãoJogadores
GoleiroJandrei
DefesaReginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcelo Hermes
Meio-campoSforza, Jadson, Peixoto, Lucas Fernandes
AtaqueRafael Bilu, Gilberto

🔴 Desfalques: Luis Mandaca (suspenso), Caíque, Luan Freitas, Gabriel Veron, Wilker Ángel, Natã ✅ Retornos: Marcelo Hermes, Alan Ruschel

⚖️ Arbitragem

FunçãoNomeFederação
ÁrbitroDavi de Oliveira LacerdaES
Assistente 1Bruno Raphael PiresGO
Assistente 2Douglas PagungES
VARRodolpho Toski MarquesPR
Acompanhe tudo sobre:PalmeirasBrasileirãoFutebol

Mais de Esporte

Jogos de hoje, sábado, 11: onde assistir ao vivo e horários

Brasil goleia a Coreia do Sul por 5 a 0 e conquista maior vitória pós-copa de 2022; veja placares

Vini Jr., Rodrygo e Estêvão: veja quem fez os gols do Brasil nesta sexta-feira, 10

Brasil vence amistoso contra Coreia do Sul com goleada de 5x0

Mais na Exame

Mundo

A carreira de Boluarte, primeira presidente mulher do Peru, antes da queda

Future of Money

Bitcoin desafia o “setembro vermelho” e mostra nova fase de maturidade

Esporte

Jogos de hoje, sábado, 11: onde assistir ao vivo e horários

Casual

Motos de média cilindradas vivem momento efervescente no Brasil