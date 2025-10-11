Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Repórter
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 10h31.
O líder do Brasileirão entra em campo neste sábado. Mesmo com a Data Fifa, o Palmeiras duela contra o Juventude em partida atrasada da 14ª rodada do campeonato. Mesmo com muitos desfalques, o Verdão tem tudo para conquistar mais três pontos contra um desesperado Juventude, vice-lanterna da competição
|Motivo
|Jogadores
|Convocados por seleções
|Gustavo Gómez (Paraguai), Aníbal Moreno (Argentina), Flaco López (Argentina), Emi Martínez (Uruguai), Facundo Torres (Uruguai)
|Suspensão
|Vitor Roque
|Departamento médico
|Khellven (trauma no pé), Ramón Sosa (edema na coxa direita)
|Posição
|Jogadores
|Goleiro
|Weverton
|Defesa
|Giay, Bruno Fuchs, Murilo, Piquerez
|Meio-campo
|Andreas Pereira, Allan, Raphael Veiga
|Ataque
|Felipe Anderson, Maurício, Luighi (Bruno Rodrigues)
🔄 Possíveis relacionados da base: Gilberto (LD), Luighi (ATA)
|Posição
|Jogadores
|Goleiro
|Jandrei
|Defesa
|Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcelo Hermes
|Meio-campo
|Sforza, Jadson, Peixoto, Lucas Fernandes
|Ataque
|Rafael Bilu, Gilberto
🔴 Desfalques: Luis Mandaca (suspenso), Caíque, Luan Freitas, Gabriel Veron, Wilker Ángel, Natã ✅ Retornos: Marcelo Hermes, Alan Ruschel
|Função
|Nome
|Federação
|Árbitro
|Davi de Oliveira Lacerda
|ES
|Assistente 1
|Bruno Raphael Pires
|GO
|Assistente 2
|Douglas Pagung
|ES
|VAR
|Rodolpho Toski Marques
|PR