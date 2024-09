Jogos de hoje, quinta-feira, 5 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas e da Liga das Nações são os destaques do futebol desta quinta-feira, 5.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão, Eliminatórias Asiáticas e da Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eliminatórias Asiáticas

07h10 - Austrália x Bahrein - Disney+

07h35 - Japão x China - ESPN 4 e Disney+

08h - Coreia do Sul x Palestina - Disney+

13h - Irã x Quirguistão - Disney+

13h - Catar x Emirados Árabes Unidos - Disney+

15h - Arábia Saudita x Indonésia - Disney+

Liga das Nações

13h - Azerbaijão x Suécia - SporTV e Disney+

15h45 - Portugal x Croácia - SporTV e Disney+

15h45 - Sérvia x Espanha - Disney+

15h45 - Dinamarca x Suíça - ESPN e Disney+

15h45 - Escócia x Polônia - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Irlanda do Norte x Luxemburgo - Disney+

15h45 - Bielorrússia x Bulgária - Disney+

15h45 - Estônia x Eslováquia - Disney+

15h45 - San Marino x Liechtenstein - Disney+

Eliminatórias Sul-Americanas

17h - Bolívia x Venezuela - SporTV

21h - Argentina x Chile - SporTV

Copa do Mundo Feminina Sub-20

19h - Japão F Sub-20 x Gana F Sub-20 - FIFA+

19h - Coreia do Norte F Sub-20 x Costa Rica F Sub-20 - FIFA+

22h - Holanda F Sub-20 x Argentina F Sub-20 - FIFA+

22h - Áustria F Sub-20 x Nova Zelândia F Sub-20 - FIFA+

Brasileirão

20h - Cuiabá x Juventude - Premiere

Brasileirão Série B

21h30 - Paysandu x Amazonas - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo do Cuiabá pelo Brasileirão?

O jogo Cuiabá x Juventude terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

Que horas é o jogo da Argentina pelas Eliminatórias?

O jogo Argentina x Chile terá transmissão ao vivo no SporTV, às 21h.

Qual canal irá passar o jogo da Bolívia pelas Eliminatórias?

O jogo Bolívia x Venezuela terá transmissão ao vivo no SporTV, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 5.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 5.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira, 5.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 5.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

13h - Azerbaijão x Suécia - Liga das Nações

15h45 - Portugal x Croácia - Liga das Nações

17h - Bolívia x Venezuela - Eliminatórias Sul-Americanas

21h - Argentina x Chile - Eliminatórias Sul-Americanas

Premiere

20h - Cuiabá x Juventude - Brasileirão

21h30 - Paysandu x Amazonas - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

07h10 - Austrália x Bahrein - Eliminatórias Asiáticas

07h35 - Japão x China - Eliminatórias Asiáticas

08h - Coreia do Sul x Palestina - Eliminatórias Asiáticas

13h - Irã x Quirguistão - Eliminatórias Asiáticas

13h - Catar x Emirados Árabes Unidos - Eliminatórias Asiáticas

13h - Azerbaijão x Suécia - Liga das Nações

15h - Arábia Saudita x Indonésia - Eliminatórias Asiáticas

15h45 - Portugal x Croácia - Liga das Nações

15h45 - Sérvia x Espanha - Liga das Nações

15h45 - Dinamarca x Suíça - Liga das Nações

15h45 - Irlanda do Norte x Luxemburgo - Liga das Nações

15h45 - Bielorrússia x Bulgária - Liga das Nações

15h45 - Estônia x Eslováquia - Liga das Nações

15h45 - San Marino x Liechtenstein - Liga das Nações

ESPN

07h35 - Japão x China - Eliminatórias Asiáticas

15h45 - Dinamarca x Suíça - Liga das Nações

ESPN 4

07h35 - Japão x China - Eliminatórias Asiáticas

15h45 - Escócia x Polônia - Liga das Nações

FIFA+

19h - Japão F Sub-20 x Gana F Sub-20 - Copa do Mundo Feminina Sub-20

19h - Coreia do Norte F Sub-20 x Costa Rica F Sub-20 - Copa do Mundo Feminina Sub-20

22h - Holanda F Sub-20 x Argentina F Sub-20 - Copa do Mundo Feminina Sub-20

22h - Áustria F Sub-20 x Nova Zelândia F Sub-20 - Copa do Mundo Feminina Sub-20

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.