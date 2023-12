Jogos de hoje, quarta-feira, 6; onde assistir e horários

Última rodada do Brasileirão Série A, Premier League e demais competições europeias são destaques desta quarta-feira de futebol.

Praticamente com o título garantido, o Palmeiras encara o Cruzeiro no Allianz precisando apenas de um empate para ser campeão. A equipe venceu o Fluminense na última rodada e mesmo com a mesma pontuação do Atlético, tem saldo de gols muito maior.

No Morumbi, o São Paulo encara o Flamengo buscando voltar a vencer após a derrota. O Tricolor perdeu para o Galo na última rodada, porém já não tem mais riscos de rebaixamento.

Na Arena Fonte Nova, o Galo enfrenta o Bahia mirando algo improvável para vencer o campeonato. O Atlético precisa vencer por oito gols de diferença e torcer para uma derrota do Palmeiras para ser campeão.

Destaque também para os confrontos pela Premier League. O Manchester United encara o Chelsea no Old Trafford, o City enfrenta Aston Villa fora de casa e o Liverpool mede forças com o Sheffield.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Brasileirão Série A

19h - Goiás x América-MG - Premiere

21h30 - Cruzeiro x Palmeiras - Premiere

21h30 - Bahia x Atlético-MG - Premiere

21h30 - São Paulo x Flamengo - Premiere

21h30 - Coritiba x Corinthians - Premiere

21h30 - Internacional x Botafogo - Premiere

21h30 - Santos x Fortaleza - Premiere

21h30 - Cuiabá x Athletico PR - Premiere

21h30 - Fluminense x Grêmio - Premiere

21h30 - Vasco x RB Bragantino - Premiere

Copa do Rei

08h - Yeclano x Rayo Vallecano - Star+

12h - Andratx x Real Sociedad - Star+

12h - Terrassa x Alavés - Star+

15h - Villanovense x Real Betis - Star+

17h - Astorga x Sevilla - ESPN 3 e Star+

Premier League

16h30 - Brighton x Brentford - Star+

16h30 - Crystal Palace x Bournemouth - Star+

16h30 - Fulham x Nottingham Forest - Star+

16h30 - Sheffield United x Liverpool - ESPN e Star+

17h15 - Aston Villa x Manchester City - ESPN 2 e Star+

17h15 - Manchester United x Chelsea - Star+

Copa da Alemanha

16h45 - Stuttgart x Borussia Dortmund - Star+

14h - Bayer Leverkusen x Paderborn - Star+

Liga Europa

17h - Villarreal x Maccabi Haifa - Star+

Campeonato Francês

17h - Olympique de Marselha x Lyon - Star+

Copa da Itália

17h - Fiorentina x Parma - Star+

Amistoso feminino

18h - Brasil x Nicarágua - SporTV

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo Cruzeiro x Palmeiras é às 21h30 e irá passar no Premiere.

Onde assistir o jogo São Paulo x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo São Paulo x Flamengo terá transmissão exclusiva no Premiere.

Onde irá passar o jogo do Atlético MG hoje?

O jogo Bahia e Atlético-MG terá transmissão exclusiva no Premiere.

Em que canal irá transmitir o jogo do Vasco hoje?

O jogo Vasco x RB Bragantino terá transmissão no Premiere.

Quais jogos de hoje vão passar ao vivo na TV?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

18h - Brasil x Nicarágua - Amistoso

Premiere

19h - Goiás x América-MG - Premiere

21h30 - Cruzeiro x Palmeiras - Premiere

21h30 - Bahia x Atlético-MG - Premiere

21h30 - São Paulo x Flamengo - Premiere

21h30 - Coritiba x Corinthians - Premiere

21h30 - Internacional x Botafogo - Premiere

21h30 - Santos x Fortaleza - Premiere

21h30 - Cuiabá x Athletico PR - Premiere

21h30 - Fluminense x Grêmio - Premiere

21h30 - Vasco x RB Bragantino - Premiere

ESPN

16h30 - Sheffield United x Liverpool - Premier League

ESPN 2

17h15 - Aston Villa x Manchester City - Premier League

ESPN 3

17h - Astorga x Sevilla - Copa do Rei

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+