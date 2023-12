Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela última rodada do Brasileirão.

No mais recente embate, o Fluminense enfrentou o Palmeiras em uma visita que resultou em uma derrota por 1 a 0. Simultaneamente, o Grêmio assegurou uma vitória em casa sobre o Vasco pelo mesmo placar, em um confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Ao longo da história, essas equipes já se encontraram em 82 jogos oficiais, com o Grêmio acumulando 38 vitórias, 21 empates e o Fluminense registrando 23 vitórias. No último confronto entre ambos, o Grêmio saiu vitorioso por 2 a 1 durante o primeiro turno.

É relevante destacar que o Grêmio tem enfrentado desafios ao sofrer o primeiro gol em quatro das últimas cinco partidas. Em contrapartida, o Fluminense demonstra eficácia ofensiva, marcando pelo menos um gol em quatro dos últimos cinco jogos. Além disso, observa-se uma tendência nos jogos do Fluminense, com sete dos oito últimos confrontos registrando menos de 10,5 escanteios, indicando um padrão mais contido em termos de oportunidades de bola parada.

Escalações do Fluminense contra o Grêmio

Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André e Ganso; Keno, Arias e Cano.

Escalações do Grêmio contra o Fluminense

Fábio, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Everton Galdino, Nathan Fernandes e Luis Suárez.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão hoje

O jogo desta quarta-feira, 6, às 21h30, entre Fluminense e Grêmio terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir o jogo do Fluminense online hoje?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.