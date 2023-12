Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Palmeiras e o Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 38º rodada do Brasileirão Série A.

O Verdão está prestes a entrar em campo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Com 69 pontos, o Palmeiras está três à frente dos rivais Atlético-MG e Flamengo, ambos com chances de conquistar a taça. No entanto, a situação da equipe paulistana é mais promissora em comparação com a dos rivais.

Sob a liderança de Abel Ferreira, o time pode assegurar o título mesmo em caso de derrota, desde que Galo e Rubro-Negro não consigam superar a diferença do saldo de gols, que é de oito e 16, respectivamente, em relação ao Verdão. Uma vitória ou mesmo um empate garantem o título ao Palmeiras, que não necessita contar com nenhum outro resultado de adversários.

Por outro lado, o Cruzeiro busca ainda uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024 para retornar às competições continentais, após se livrar do rebaixamento na última rodada com um empate contra o Botafogo. Outro empate já garante essa classificação.

Para o confronto, o Palmeiras terá alguns desfalques, incluindo Dudu, Gabriel Menino e Rony, que estão em processo de recuperação de cirurgias no joelho, tornozelo e antebraço, respectivamente.

Enquanto isso, o time mineiro contará com o retorno do lateral direito William, após cumprir suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murillo e Piqueréz (Vanderlan); Zé Rafael, Richard Ríos e Veiga; Endrick e Breno Lopes

Técnico: Abel Ferreira.

Provável escalação do Cruzeiro

​Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Ian Luccas, Lucas Silva, Japa; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes

Técnico: Paulo Autuori.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Palmeiras x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Premiere.

Como assistir online o jogo do Palmeiras?

Você pode assistir a partida online pela Premiere.