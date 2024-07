Jogos de hoje, quarta-feira, 3 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão e Copa da COFASA são os destaques do futebol desta quarta-feira, 3.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série D, Brasileirão Série C, Paulistão Feminino, MLS, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da COFASA

10h - Namíbia x Seychelles - FIFA+

10h - Lesoto x Angola - FIFA+

Brasileirão Sub-20

14h30 - Grêmio sub-20 x RB Bragantino sub-20 - Grêmio FBPA (Youtube)

15h - São Paulo sub-20 x Internacional sub-20 - SporTV

16h - Cruzeiro sub-20 x Athletico-PR sub-20 - Cruzeiro Esporte Clube (Youtube)

Brasileirão Série D

15h - Maracanã x Atlético Cearense - FCF (Youtube)

19h - Altos-PI x Tocantinópolis - TV Altos Oficial (Youtube)

19h - CSE-AL x Juazeirense - CSE TV (Youtube)

19h - Petrolina x Sergipe - Falando de Esportes (Youtube)

19h - Itabuna x Portuguesa-RJ - TV Vitória - Betsat (Youtube)

20h - Novo Hamburgo x Brasil-RS - Canal EP (Youtube)

20h - Avenida x Cianorte - Rádio Gazeta (Youtube)

20h - Potiguar de Mossoró x América-RN - TV FNF (Youtube)

20h - Itabaiana x Retrô - TV Itnet (youtube)

20h - Sousa-PB x Santa Cruz-RN - TV Dino (Youtube)

Paulistão Feminino

15h - São José-SP (F) x Pinda (F) - Futebol Paulista (Youtube)

15h - Marília (F) x Taubaté (F) - Futebol Paulista (Youtube)

Amistoso

15h - Progreso x San Lorenzo - Disney+

Brasileirão Série C

20h - Botafogo-PB x Aparecidense - DAZN e Nosso Futebol

20h30 - CSA x Figueirense - DAZN e Nosso Futebol

MLS

20h30 - Charlotte FC x Inter Miami - Apple TV+

Brasileirão

19h - Cuiabá x Botafogo - SporTV e Premiere

20h - Vasco x Fortaleza - Premiere

20h - Criciúma x Cruzeiro - Premiere

21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Globo e Premiere

21h30 - RB Bragantino x Atlético-GO - Globo e Premiere

21h30 - Athletico-PR x São Paulo - Globo e Rede Furacão

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.