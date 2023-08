Jogos de hoje, quarta-feira, 16; onde assistir ao vivo e horários

As disputas da Copa do Brasil, Supercopa da UEFA e Copa do Mundo Feminina são os destaques desta quarta-feira de futebol.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

19h30 - São Paulo x Corinthians - Premiere e Prime Video

21h30 - Flamengo x Grêmio - Globo e Prime Video

Copa do Mundo Feminina (Semifinal)

07h - Austrália x Inglaterra - Globo e Cazé TV (YouTube)

Campeonato Inglês

15h45 - Queens Park Rangers x Norwich

Copa Paulista

15h - Santo André x Portuguesa Santista - Futebol Paulista (Youtube)

Supercopa da UEFA

16h - Manchester City x Sevilla - TNT, SBT e HBO Max

Copa do Chile

19h - Universidad Católica x Colo Colo

Copa da Colômbia

20h - Santa Fe x Deportivo Cali

Globo

SBT

Record

Band

Premiere

TNT

CazéTV

HBO Max

Amazon Prime Vídeo