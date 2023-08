Onde assistir o jogo do Corinthians x São Paulo hoje, quarta, 16, pela semifinal Copa do Brasil

O Corinthians e o São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 19h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil.

Os jogadores do São Paulo devem entrar em campo com grandes expectativas, tanto para vencer o campeonato, quanto para consagrar uma vitória em casa após a derrota na Neo Química. Mas o Tricolor Paulista vem de uma fase ruim: perdeu vários dos jogos de julho, embora tenha garantido a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora, rumo à disputa pela vaga na final da Copa do Brasil, o clube poderá contar com os reforços de Lucas Moura e o astro colombiano James Rodriguez, a depender da escalação do técnico Dorival Júnior.

Por outro lado, o Corinthians pode se mostrar um desafio significativo ao rival, levando em conta sua excelente fase e a importância da partida para garantir a classificação. Nos jogos do último mês, o timão colecionou vitórias, está a 11 jogos sem perder, e no último jogo do Brasileirão, cravou 3 a 0 no Coritiba. Se vencer o jogo no Morumbi, terá ainda mais força para levar a taça da Copa para casa.

Para se classificar, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença. Se o saldo for de apenas um tento, a disputa vai para os pênaltis. Para o Corinthians, basta um empate.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x São Paulo da Copa do Brasil hoje

O jogo desta quarta-feira às 19h30 entre Corinthians e São Paulo terá transmissão ao vivo no Premiere e Prime Video.

Como assistir o jogo do Corinthians x São Paulo online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pelo Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Corinthians?

19/08 - Corinthians x Cruzeiro - Brasileirão Série A

22/08 - Estudiantes x Corinthians - Copa Sul-Americana

Quais são os próximos jogos do São Paulo?