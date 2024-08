Bússola Cultural: Orquestra Jovem Tom Jobim apresenta músicas presentes em filmes

Trilhas de Tom Jobim

Onde? Theatro São Pedro, na Rua Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? 31 de agosto, às 20h; e 01 de setembro, às 11h.

A Orquestra Jovem Tom Jobim leva para o palco composições de Tom Jobim presentes em filmes.

Sob regência de Nelson Ayres e Débora Gurgel e com a participação de Tiago Costa no piano, o grupo apresenta o programa Jobim Cinematográfico.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Classificação: Livre.

Evento destaca a força do empreendedorismo periférico. (Nego Júnior/Divulgação)

"Dia de Corre”

Onde? Museu das Favelas, na Rua Guaianases, 1024 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? 24 de agosto, das 9h30 às 19h.

O evento destaca a força do empreendedorismo periférico e oferece um espaço para a troca de conhecimentos, experiências, networking e oportunidades de negócios para todos os participantes.

A iniciativa visa promover a inclusão e valorização dos empreendedores das favelas, proporcionando uma plataforma para expor produtos, compartilhar histórias e inspirar outros a seguir acreditando e realizando seus sonhos por meio de suas iniciativas de negócios.

Entrada gratuita.

O acesso ao evento é livre e a participação nas palestras e oficinas está condicionada à lotação do espaço.

Museu do Futebol recebe lançamento de campanha de combate à violência contra a mulher em dias de jogos

Onde? Museu do Futebol – Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo - SP.

Quando? Hoje, sexta-feira (23 de agosto), às 18h30.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Instituto Nós por Elas, o IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto promovem no Museu do Futebol, o lançamento da campanha de combate à violência contra a mulher em dias de jogos e do selo de Boas Práticas no Combate à Violência contra a Mulher.

O evento terá o apoio do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI-SP e contará com a participação de personalidades engajadas na causa, como a empresária e modelo, Luiza Brunet, o ministro do STF, Dias Toffoli, a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, do Ministério das Mulheres, Denise Motta Dau e da juíza e conselheira do CNJ, Renata Gil.

"Bloom - Caminhos e Encontros" é uma das atrações. ( Cia Lamala/Divulgação)

Mundo do Circo: do tradicional ao moderno

Onde? Mundo do Circo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? De 24 a 31 de agosto.

O Mundo do Circo SP traz espetáculos que vão do tradicional ao moderno, explorando a linguagem circense e o entrosamento com o público.

Entre as apresentações, estão: Bloom - Caminhos e Encontros, da Cia Lamala, nos dias 24 e 31 às 17h; Cabarézim da Nega, do Circo Travessia, dia 25, às 17h; Alegria, Circo e Emoção!, da Cia Circo Viver com Arte, dia 28, às 11h; e Variétés, do Circo Bremer, no dia 29, às 11h e 15h.

Gratuito, com distribuição de ingressos na bilheteria uma hora antes do início de cada apresentação.

Classificação etária: Livre.

Cena de “Trainspotting – Sem limites” (1996). (Reprodução/Reprodução)

Clube do Filme do Livro

Onde? MIS, na Av. Europa, 158 - Jd. Europa, São Paulo.

Quando? 29 de agosto, às 19h.

O programa mensal do MIS reúne cinema e literatura. A cada mês, um convidado elege um filme baseado em um livro, e o museu exibe a produção, seguida de um bate-papo.

A edição de agosto exibirá o filme “Trainspotting – Sem limites” (1996), baseado no livro “Trainspotting”, de 1993. A escolha é do escritor e tradutor Santiago Nazarian, que participa do debate após a sessão.

Gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS) .

Orquestra Sinfônica de Piracicaba apresenta a “Carmina Burana”, de Carl Orff. (Divulgação/Divulgação)

Matinais: Carmina Burana

Onde? Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? 25 de agosto, às 10h50.

A Orquestra Sinfônica de Piracicaba apresenta a “Carmina Burana”, de Carl Orff, uma das mais grandiosas obras cênico-sinfônicas escritas no século 20.

Sob a regência do maestro alemão Knut Andreas, o elenco do programa reúne 205 músicos, dois coros e três cantores solistas.

Classificação indicativa: Livre.

Gratuito.

Distribuição de ingressos a partir das 12h da segunda-feira anterior ao concerto, pela internet ou nos totens localizados no piso térreo da Sala São Paulo. Ingressos limitados a dois por pessoa.

“Singular Plural: Rubem Valentim”

Onde? Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, no Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10 - Vila Mariana, São Paulo.

Quando? A partir de 24 de agosto, às 11h.

Esta exposição marca a ampliação do acesso às obras de Valentim e celebra os 13 anos do programa “Singular Plural”, que visa implantar, expandir e aperfeiçoar recursos de acessibilidade, tornando o Museu Afro Brasil Emanoel Araujo um espaço cada vez mais acolhedor para todos os públicos.

Mostra reúne fotografias e elementos táteis que imprimem a "riscadura brasileira" do artista, em diálogo com a religiosidade e o sentir brasileiros.

Entrada gratuita.

A atividade pode ser praticada por todas as idades. (Divulgação/Divulgação)

Projeto “Mexendo: Yoga”

Onde? Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, na Av. Armando Ítalo Setti, 80 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo.

Quando? 24 e 31 de agosto, das 9h10 às 10h10.

Embora seja identificada como um exercício físico, a yoga também é uma filosofia de vida e traz inúmeros benefícios ao bem-estar, não apenas do corpo, mas também da mente.

A atividade pode ser praticada por pessoas que estejam buscando se exercitar, meditar, relaxar o corpo, trabalhar a concentração ou até diminuir a ansiedade.

A aula será com a professora Inaiê.

Gratuito.

Classificação: Livre.

Evento contará com a presença de Neuza Borges, atriz homenageada nessa edição, para um bate-papo. (Divulgação/Divulgação)

FESTCIMM 2024 - Mostra Brasil

Onde? Fábrica de Cultura Diadema, na R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 - Centro, Diadema.

Quando? 28 de agosto, das 19h às 21h30.

Mostra Brasil traz os filmes curados pelo FESTCIMM e oferece um panorama abrangente da produção de curtas-metragens brasileiros do último ano.

Esta mostra celebra a diversidade e a criatividade do cinema nacional, apresentando uma seleção cuidadosamente curada que representa a riqueza de temas, estilos e abordagens dos cineastas contemporâneos.

A programação é composta por sessões de curtas seguidas de debate com os realizadores

Gratuito.

Classificação: Livre.

Aula será com Talita Hoffmann, que trabalha com pintura, design e ilustração. (Reprodução/Reprodução)

Aula de ilustração

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos, na Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? 27 e 28 de agosto, das 10h às 12h30.

Nessa oficina, os participantes vão explorar técnicas de desenho para criar personagens e cenários. Serão feitos exercícios para desenvolver personagens a partir da combinação de objetos inanimados e inseri-los em cenários ilustrados para histórias.

A aula será com Talita Hoffmann, que trabalha com pintura, design e ilustração.

Gratuito.

Gratuito.

Classificação indicativa: 14 anos.

Atividade busca oferecer ferramentas para o público criar histórias em quadrinhos. (Divulgação/Divulgação)

“Antes do princípio, o risco”

Onde? Biblioteca de São Paulo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo.



Quando? 24 e 25 de agosto, das 10h às 13h.

A atividade tem como objetivo oferecer ferramentas de análise e aprendizados para produção de histórias em quadrinhos.

Através de um repertório teórico e exercícios práticos, Paulo Crumbim propõe a busca por uma estética e estrutura que melhor traduzam suas ideias dentro do meio no qual está inserido.

Serão, ainda, explorados temas como: roteiro, traço, layout e o tempo dentro de uma narrativa, além do conceito de “transbordamento” trabalhado pelo autor, que permite aos participantes vislumbrar outras possibilidades para as HQs por meio do diálogo desta linguagem com saberes de outras áreas.

Atividade presencial, com carga horária total de 6h.

20 vagas.

Classificação: A partir de 15 anos.

