Volkswagen vai investir R$ 13 bilhões em fábricas de São Paulo, diz governo do Estado

A Volkswagen anuncia nesta sexta-feira, 23, um investimento de R$ 13 bilhões em suas três unidades produtivas de São Paulo até 2028. A montadora conta com fábricas de automóveis em São Bernardo do Campo e Taubaté, além de uma planta de motores em São Carlos.

O governador Tarcísio de Freitas também autoriza a liberação R$ 1 bilhão em créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) pelo ProVeículo para a Volkswagen.

Esse programa permite a liberação de créditos acumulados de ICMS, com foco em novos investimentos de modernização e ampliação de negócios no estado de São Paulo. A montadora receberá esses recursos a partir dos créditos que estavam retidos.

Tarcísio estará presente na cerimônia oficial, que acontecerá na fábrica de São Bernardo do Campo, onde atualmente são produzidos os modelos Virtus, Novo Polo, Nivus e a picape Saveiro.

O aporte se assemelha ao caso da Toyota em abril de 2023, quando o governo do Estado de São Paulo investiu em Sorocaba na produção de veículos híbridos – uma tecnologia que combina motor a combustão (gasolina ou etanol) com motor elétrico.

O investimento da Volkswagen em São Paulo está alinhado ao programa revisado em fevereiro, que estabelece um total de R$ 16 bilhões em investimentos no Brasil entre 2022 e 2028, com ênfase na eletrificação de veículos. Além das unidades em São Paulo, a Volkswagen também fabrica o utilitário esportivo T-Cross em São José dos Pinhais, no Paraná.