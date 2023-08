Jogos de hoje, domingo, 13; onde assistir ao vivo e horários

Os jogos dos amistosos internacionais, da Premier League, do Campeonato Francês, da La Liga e do Brasileirão Séries A, B e C são os destaques desta segunda-feira de futebol.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

11h - Atlético-MG x Bahia - Premiere

16h - América-MG x Goiás - Globo e Premiere

16h - Corinthians x Coritiba - Premiere

16h - Grêmio x Fluminense - Globo e Premiere

18h30 - Flamengo x São Paulo - Premiere

18h30 - Fortaleza x Santos - Premiere

Brasileirão Série B

11h - Chapecoense x Atlético-GO - SporTV e Premiere

15h45 - Guarani x Juventude - Band e Premiere

18h - Vitória x Ceará - Band e Premiere

Brasileirão Série C

16h - CSA x Botafogo-PB - Nosso Futebol

16h - Paysandu x Náutico - DAZN e Nosso Futebol+

16h - Manaus x Remo - DAZN e Nosso Futebol+

19h - São José-RS x Figueirense - DAZN e Nosso Futebol+

Premier League

10h - Brentford x Tottenham - ESPN e Star+

12h30 - Chelsea x Liverpool - ESPN e Star+

Amistosos internacionais

06h - Milan x Novara - YouTube

15h - Inter de Milão x Egnatia - YouTube

La Liga

16h30 - Getafe x Barcelona - Star+

Campeonato francês

10h - Clermont x Monaco - YouTube

15h45 - Strasbourg x Lyon - YouTube

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x São Paulo; veja horário

O jogo Flamengo x São Paulo terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

Que horas é o jogo do Corinthians ?

O jogo Corinthians x Coritiba terá transmissão ao vivo n0 Premiere, às 16h.

Qual canal irá passar o jogo do Fluminense?

O jogo Grêmio x Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.

Onde irá passar o jogo do Santos?

O jogo Fortaleza x Santos terá transmissão ao vivo no Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona; veja horário

O jogo Getafe x Barcelonao terá transmissão ao vivo no Star+, às 16h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - América-MG x Goiás - Brasileirão Série A

16h - Grêmio x Fluminense - Brasileirão Série A

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo

Band

15h45 - Guarani x Juventude - Brasileirão Série B

18h - Vitória x Ceará - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

10h - Brentford x Tottenham - Premier League

12h30 - Chelsea x Liverpool - Premier League

Premiere

11h - Atlético-MG x Bahia - Brasileirão Série A

16h - América-MG x Goiás - Brasileirão Série A

16h - Corinthians x Coritiba - Brasileirão Série A

16h - Grêmio x Fluminense - Brasileirão Série A

18h30 - Flamengo x São Paulo - Brasileirão Série A

18h30 - Fortaleza x Santos - Brasileirão Série A

11h - Chapecoense x Atlético-GO - Brasileirão Série B

15h45 - Guarani x Juventude - Brasileirão Série B

18h - Vitória x Ceará - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

10h - Brentford x Tottenham - Premier League

12h30 - Chelsea x Liverpool - Premier League

16h30 - Getafe x Barcelona - La Liga

DAZN e Nosso Futebol