Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 21; onde assistir ao vivo e horários

Clássico nacional entre gigantes no Brasileirão Série B e abertura da rodada da Liga das Nações são destaques da quarta-feira de futebol.

Com a data Fifa, jogos da Série A só voltam no próximo domingo. A série B segue com rodada e terá confronto do topo da tabela. O líder Cruzeiro enfrenta o Vasco. Enquanto o Vasco quer se firmar no G4, o Cruzeiro faz as contas para confirmar o acesso.

Na Europa, começa a rodada decisiva da Liga das Nações. A seleção da Ucrânia e Escócia se enfrentam na 5ª rodada.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Brasileiro Serie B

21h - Cruzeiro x Vasco - SporTV e Premiere

Liga das Nações

15h45 - Escócia x Ucrânia - SporTV

Campeonato Paulista Feminino

15h - Corinthians x Palmeiras - Estádio TNT Sports, Paulistão Play e Youtube

