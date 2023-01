Jogos de futebol hoje, domingo, 29; onde assistir ao vivo e horários

Clássicos no Rio e em São Paulo, Copa da Inglaterra e rodada das ligas europeias, são os destaques deste domingo de futebol.

Pelo Campeonato Paulista, as atenções se voltam para o Majestoso entre São Paulo e Corinthians no Morumbi. No Carioca, o Fluminense encara o Botafogo no Maracanã.

Em Minas Gerais, o Atlético MG encara o Tombense, enquanto no Rio Grande do Sul, o Grêmio de Luisito Suarez enfrenta o São José.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

15h - Água Santa x Portuguesa - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 16h - Inter de Limeira x Ituano - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 16h - São Bernardo x São Bento - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 18h30 - São Paulo x Corinthians - YouTube, Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

15h30 - Resende x Portuguesa-RJ - Bandsports

- Bandsports 18h - Fluminense x Botafogo - Band e Bandsports

- Band e Bandsports 20h15 - Boavista x Madureira - Bandsports

Campeonato Mineiro

11h - Tombense x Atlético-MG - Premiere

- Premiere 18h30 - América-MG x Villa Nova - Premiere

Campeonato Gaúcho

20h30 - São José x Grêmio - Premiere

Copa da Inglaterra

10h30 - Brighton x Liverpool - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 13h30 - Wrexham x Sheffield United - ESPN Extra

Campeonato Espanhol

10h - Real Valladolid x Valencia - Star+

- Star+ 12h15 - Osasuna x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 14h30 - Celta de Vigo x Athletic Bilbao - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 17h - Real Madrid x Real Sociedad - Star+

Campeonato Italiano

08h30 - Milan x Sassuolo - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h - Juventus x Monza - Star+

- Star+ 14h - Lazio x Fiorentina - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 16h45 - Napoli x Roma - ESPN 4 e Star+

Campeonato Alemão

11h30 - Schalke 04 x Cologne - Band

- Band 13h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund - OneFootball

Campeonato Francês

09h - Nice x Lille - Star+

- Star+ 11h - Auxerre x Montpellier - Star+

- Star+ 11h - Brest x Angers - Star+

- Star+ 11h - Clermont Foot x Nantes - Star+

- Star+ 11h - Strasbourg x Toulouse - Star+

- Star+ 13h05 - Ajaccio x Lyon - Star+

- Star+ 16h45 - PSG x Reims - ESPN e Star+

Campeonato Cearense

17h - Barbalha x Fortaleza - DAZN

