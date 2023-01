Onde assistir ao vivo e online o jogo São Paulo x Corinthians hoje, domingo, 29; veja horário

São Paulo x Corinthians se enfrentam neste domingo, 29, às 18h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Em mais uma rodada de clássico, São Paulo e Corinthians entram em campo buscando vencer o primeiro Majestoso do ano. O Tricolor, que venceu a Portuguesa por 4 a 1 na última rodada, quer repetir o triunfo diante do seu torcedor. A equipe é líder do Grupo B, com quatro pontos de vantagem do segundo colocado.

Do outro lado, o Corinthians também busca sua segunda vitória consecutiva. A equipe está na segunda colocação do grupo C, um ponto atrás do São Bento. O técnico Fernando Lázaro não deve ter desfalques para o confronto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Corinthians hoje



O jogo deste domingo às 18h30 entre São Paulo x Corinthians terá transmissão ao vivo no YouTube, Paulistão Play e Premiere.

O jogo deste domingo às 18h30 entre São Paulo x Corinthians terá transmissão ao vivo no canal do Paulistão no YouTube e Paulistão Play.

Próximos jogos do São Paulo

05/02 - Santo André x São Paulo - Campeonato Paulista

- Campeonato Paulista 08/02 - Bragantino x São Paulo - Campeonato Paulista

Próximos jogos do Corinthians

05/02 - Corinthians x Botafogo-SP - Campeonato Paulista

- Campeonato Paulista 09/02 - São Bernardo x Corinthians - Campeonato Paulista

