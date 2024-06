Jogos de domingo, 30, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa América e Brasileirão são os destaques do futebol deste domingo, 30 de junho.

A programação do dia também inclui as partidas da Eurocopa, Paulistão Sub-20, B, Série C, Série D, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

OFC Nations Cup

01h - Nova Zelândia x Vanuatu - FIFA+

Copa da COFASA

07h - Quênia x Comores - FIFA+

10h - Zâmbia x Zimbábue - FIFA+

Paulistão Sub-20

10h - São Paulo sub-20 x Sertãozinho sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

10h - Corinthians sub-20 x Inter de Limeira sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

Brasileirão

11h - Atlético-MG x Atlético-GO - Premiere

16h - Grêmio x Fluminense - Globo e Premiere

16h - São Paulo x Bahia - Globo e Premiere

16h - Fortaleza x Juventude - Globo e Premiere

18h30 - Flamengo x Cruzeiro - Premiere

18h30 - Vitória x Athletico-PR - Premiere

18h30 - Criciúma x Internacional - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Avaí x Amazonas - SporTV e Premiere

16h - Paysandu x Operário-PR - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30 - Guarani x Ponte Preta - Canal GOAT e Premiere

2ª Divisão Catarinense

11h - Paranavaí x Paraná Clube - TV Paraná Turismo

Eurocopa

13h - Inglaterra x Eslováquia - CazéTV e Prime Video

16h - Espanha x Geórgia - CazéTV e Prime Video

NWSL

14h - NJ/NY Gotham (F) x Seattle Reign (F) - ESPN e Disney+

20h30 - Angel City (F) x Orlando Pride (F) - Canal GOAT

Brasileirão Série D

15h - Real Brasília x União Rondonópolis - TV Real Brasília (Youtube)

16h - Brasil-RS x Novo Hamburgo - TV Xavante (Youtube)

16h - Barra FC x Concórdia - StockSports e Comunicação (Youtube)

16h30 - Manaus x Porto Velho - ManausFC TV (Youtube)

17h - Águia de Marabá x Maranhão - Águia TV (Youtube)

18h30 - Maringá x Patrocinense - MFC TV (Youtube)

Brasileirão Série C

16h30 - Floresta x Caxias - DAZN e Nosso Futebol

16h30 - Ferroviária x São José-RS - DAZN e Nosso Futebol

Campeonato Gaúcho Série A2

15h - Aimoré x Pelotas - Aimoré TV Oficial (Youtube)

Copa América

21h - Jamaica x Venezuela - SporTV e Globoplay

21h - México x Equador - SporTV e Globoplay

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo; veja horário

O jogo Flamengo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.

Que horas é o jogo do Grêmio?

O jogo Grêmio x Fluminense terá transmissão ao vivo no Globo e Premiere, às 16h.

Qual canal irá passar o jogo da Inglaterra pela Eurocopa?

O jogo Inglaterra x Eslováquia terá transmissão ao vivo no CazéTV e Prime Video, às 13h.

