Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, sábado, 17; onde assistir e horários

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo é destaque deste sábado de futebol. Após serem derrotados pela Argentina e pela França respectivamente, o Marrocos e a Croácia disputam às 12h a terceira colocação no mundial.

O jogo tem grande importância para o Marrocos, que tem feito a sua melhor campanha dentre todas as seis copas em que participou. Foi a primeira vez que o país alcançou uma semifinal e é a seleção do continente africano que mais chegou longe no campeonato até hoje.

E apesar de ter sido finalista na Copa de 2018, a disputa também é de grande valor para a Croácia, que eliminou o Brasil nas quartas de final.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja o horário e onde assistir ao vivo ao jogo da Copa hoje

12h - Croácia x Marrocos - TV Globo, SporTV e Fifa+

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Nenhum jogo será transmitido nos canais do Casimiro neste sábado.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Marrocos hoje

O jogo deste sábado às 12h entre Marrocos e Croácia terá transmissão ao vivo TV Globo, SporTV e Fifa+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao jogo da Croácia hoje

