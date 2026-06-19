Ingressos para Brasil x Haiti esgotam e chegam a R$ 96 mil na revenda

Com ingressos esgotados nos canais oficiais da Fifa, o duelo entre Brasil e Haiti promete casa cheia nesta noite pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 21h30 (horário de Brasília).

O palco da partida será o Lincoln Financial Field, estádio com capacidade para aproximadamente 69 mil torcedores e casa do Philadelphia Eagles, tradicional equipe da NFL.

Para o duelo, todas as entradas disponibilizadas pela Fifa foram vendidas antecipadamente. Os preços para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo variam, em média, entre US$ 100 e US$ 575 (cerca de R$ 515 a R$ 2.963). No entanto, a entidade adotou nesta edição o sistema de precificação dinâmica, que ajusta os valores conforme a demanda por cada partida.

Mesmo com os bilhetes esgotados no site oficial para o jogo do Brasil, ainda é possível encontrar entradas em plataformas de revenda. No SeatPick, por exemplo, os preços variam entre US$ 1.002 e US$ 18.712, o equivalente a aproximadamente R$ 5.161,40 e R$ 96,39 mil.

Os valores mais elevados são referentes a setores premium, enquanto os ingressos mais acessíveis disponíveis atualmente giram em torno de R$ 7 mil.

Situação do Brasil no grupo C

Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti entra em campo pressionada pela necessidade da vitória. Com apenas um ponto somado no Grupo C, o Brasil busca seu primeiro triunfo no Mundial para evitar chegar à última rodada dependendo de outros resultados.

A Escócia, que venceu na estreia, pode garantir a classificação antecipada caso vença o Marrocos. Já as seleções brasileira e marroquina, ambas com um ponto, precisam vencer.

O Haiti, derrotado na primeira partida, corre risco de eliminação em caso de novo revés.