Esporte

Fase de grupos copa 2026

Ingressos para Brasil x Haiti esgotam e chegam a R$ 96 mil na revenda

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 19, e terá casa cheia para encarar os haitianos, pela 2ª rodada do Grupo C

Brasil: jogo da Seleção contra o Haiti tem os ingressos esgotados (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Brasil: jogo da Seleção contra o Haiti tem os ingressos esgotados (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 19 de junho de 2026 às 17h58.

Com ingressos esgotados nos canais oficiais da Fifa, o duelo entre Brasil e Haiti promete casa cheia nesta noite pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 21h30 (horário de Brasília).

O palco da partida será o Lincoln Financial Field, estádio com capacidade para aproximadamente 69 mil torcedores e casa do Philadelphia Eagles, tradicional equipe da NFL.

Para o duelo, todas as entradas disponibilizadas pela Fifa foram vendidas antecipadamente. Os preços para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo variam, em média, entre US$ 100 e US$ 575 (cerca de R$ 515 a R$ 2.963). No entanto, a entidade adotou nesta edição o sistema de precificação dinâmica, que ajusta os valores conforme a demanda por cada partida.

Mesmo com os bilhetes esgotados no site oficial para o jogo do Brasil, ainda é possível encontrar entradas em plataformas de revenda. No SeatPick, por exemplo, os preços variam entre US$ 1.002 e US$ 18.712, o equivalente a aproximadamente R$ 5.161,40 e R$ 96,39 mil.

Os valores mais elevados são referentes a setores premium, enquanto os ingressos mais acessíveis disponíveis atualmente giram em torno de R$ 7 mil.

Situação do Brasil no grupo C

Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti entra em campo pressionada pela necessidade da vitória. Com apenas um ponto somado no Grupo C, o Brasil busca seu primeiro triunfo no Mundial para evitar chegar à última rodada dependendo de outros resultados.

A Escócia, que venceu na estreia, pode garantir a classificação antecipada caso vença o Marrocos. Já as seleções brasileira e marroquina, ambas com um ponto, precisam vencer.

O Haiti, derrotado na primeira partida, corre risco de eliminação em caso de novo revés.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoBrasilHaiti

Mais de Esporte

VNL 2026: horário e onde assistir a Brasil x China no vôlei feminino neste sábado

'Ronaldinho era m jogador que fazia as pessoas mais felizes', diz atacante do Haiti

Como o leilão do terreno do CT Rei Pelé, do Santos, foi parar no MPF

Brasil x Haiti: a ilha caribenha que derrubou Napoleão Bonaparte

Mais na Exame

Brasil

Lula assina MP que exige nota mínima no Enamed para formados poderem atuar como médicos

Mercados

Ibovespa fecha estável sem NY, mas encerra semana com queda de 1,64%

Mundo

'Lula é uma pessoa muito volátil', diz Trump após encontro de líderes no G7

Casual

Dia do cinema brasileiro: 13 filmes que estreiam neste ano e merecem sua atenção